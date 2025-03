El Ayuntamiento de Soria recomienda no circular por Valonsadero y mantiene cerradas las márgenes

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Día complicado desde el punto de vista meteorológico en Soria que obliga a extremar las precauciones y a alejarse de los cauces de los ríos que vienen muy crecidos debido a las precipitaciones que ha dejado Martinho. No sólo eso, la nieve ha vuelto a hacer acto de aparición en la provincia y en la capital, aunque no ha dejado incidencias reseñables en las carreteras y la red viaria no registra de momento ninguna alteración.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Soria recomienda no circular por la zona de Valonsadero por el incremento del caudal que ha experimentado el río Pedrajas. La carretera de acceso al paraje todavía no está cubierta por el agua pero ahí queda la recomendación del Consistorio, es decir, abstenerse de conducir por Valonsadero. Hay que recordar en este sentido lo que sucedió hace dos semanas, cuando clientes y trabajadores de la Casa del Guarda tuvieron que ser rescatados por la Guardia Civil por el desbordamiento del río Pedrajas.

De igual forma, debido también a las crecidas que viene experimentando el río Duero, se mantienen cerradas las márgenes, para evitar cualquier tipo de contratiempo. Fuentes del Ayuntamiento de Soria han informado también de que la Policía Local ha acudido a todos estos lugares para ir revisando la situación.