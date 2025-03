Los técnicos de Cylog desnudan las carencias del polígono de Valcorba

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, tildó el pasado viernes de «demoledor» el informe para que el polígono de Valcorba pase a convertirse en un enclave Cylog dentro de la red de Castilla y León. Y tal calificativo casi se queda corto a tenor de las exigencias que figuran en el documento de 4 folios. Heraldo Diario de Soria ha tenido acceso al citado informe, firmado por el director del Cylog, Juan Carlos Merchán Rodríguez, y en el que se señalan no solo las exigencias de la red para formar parte de la misma sino todas las carencias que se observan en la solicitud del Ayuntamiento de Soria.

Desde la razón social, pasando por la propiedad de la superficie del polígono, la titularidad de las parcelas, el número de empresas instaladas, la ya referida el pasado viernes vinculación con la reapertura de la red ferroviaria Soria-Castejón, «falta de rigor» en las necesidades de logística o transporte, «definición inconcreta del uso» o el fiasco que ya supuso Navalcaballo. Todo esto se observa en un documento que, con la literalidad del mismo, pone no cuesta arriba sino prácticamente imposible la adscripción de Valcorba a la red Cylog.

El título del informe se denomina ‘Solicitud de información completamentaria para la solicitud de la inscripción en la red de enclaves logísticos del polígono de Valcorba en Soria’. Para empezar, los técnicos del Cylog, que son quienes, según ha podido saber este periódico, han sido los autores del informe, ponen en tela de juicio los datos de identificación de la entidad gestora. «En este apartado se indica claramente que la razón social de la Entidad Gestora del enclave logístico será el Ayuntamiento de Soria. Este hecho entra en discrepancia con lo prescrito en el Decreto 16/2007, de 22 de febrero, por el que se regula el establecimiento, organización y funcionamiento de las infraestructuras complementarias del transporte de mercancías y de la logística, ‘Enclaves Cylog’, en concreto en el artículo 3, en el área de requisitos: ‘Las Entidades Gestoras de Enclaves Logísticos Cylog, asumirán el compromiso de estar participadas por empresas o asociaciones del sector del transporte, y deberán elaborar y revisar periódicamente un plan de inversiones, financiero y de negocio, conforme a los principios de financiación reconocidos en la Parte VI del Modelo CyLoG’. En la solicitud de inscripción no se ha observado lo prescrito en el mismo».

Si contundente es el apartado de la razón social, no lo es menos el de los ‘datos del enclave’, donde se puede leer: «El epígrafe referente a la superficie total del enclave se fija en 155 hectáreas, lo cual entra en contradicción con lo expuesto en el apartado número 2 del estudio de viabilidad ‘Descripción del Proyecto’, y hace referencia que «en él se indica claramente que el polígono, de 150 hectáreas, es propiedad del Gobierno de España en un 51% a través de las sociedades SEPES y ADIF y que el Ayuntamiento de Soria únicamente dispone de 3 parcelas con una superficie de algo más de 10 hectáreas en su conjunto. Por ello, más allá de la discrepancia entre si la superficie total del polígono es 150 ó 155 hectáreas, se plantea la duda de que el Ayuntamiento de Soria tenga legitimidad para inscribir el polígono de Valcorba en la citada red Cylog cuando únicamente es propietaria de entorno al 7% de la superficie de este». Requieren en este apartado los técnicos del Cylog «aclaración sobre la superficie total que se desea inscribir debiendo estar la solicitud de inscripción, en todo caso, presentada bien por los propietarios de la misma, o por la sociedad de gestión en la que se encuentre representados sus intereses al respecto del Polígono de Valcorba». Del mismo modo, destaca como «imprescindible aclarar y acreditar la titularidad de las parcelas objeto de inscripción».

También analiza las empresas de transporte, licencias de las mismas y vehículos. «En este apartado se detalla que en el polígono industrial de Valcorba existen 298 empresas de transporte que aglutinan un total de 695 licencias de transporte. Sin ánimo de cuestionar estas cifras, simplemente solicitamos la revisión de las mismas, debiendo referirse estas en todo caso al número de empresas instaladas en el polígono de Valcorba», señala.

En el epígrafe ‘Mercancías transitadas en el enclave’, en la solicitud del Ayuntamiento de Soria se citan «mercancías tales como piensos, papel, cartón, componentes de automoción y alimentación», y la exigencia de Cylog es «solicitar la revisión de la información aportada en este apartado de cara a que se encuentre alienada con las empresas que formen o vayan a formar parte del ámbito del enclave de Valcorba».

Y efectivamente, tal y como adelantó el alcalde el pasado viernes, los técnicos del Cylog vinculan el enclave soriano a la reapertura de la línea de tren Soria-Castejón, que ha indignado a Carlos Martínez Mínguez, quien adelantó que reunirá a empresarios y a sindicatos para evaluar el impacto de este documento. Se trata del epígrafe ‘Descripción del proyecto’, en el que literalmente se dice: «Es necesario vincular el desarrollo del Cylog de Valcorba a la conexión ferroviaria Soria-Castejón para mercancías»,. Y se llega a esta conclusión luego de señalar que «del estudio de viabilidad se habla de manera muy tangencial sobre las infraestructuras ferroviarias que unen Soria con Torralba y Castejón». «Dado que la línea Soria-Castejón», continúa, «discurre por el límite norte del actual polígono, es necesario para el desarrollo del enclave el aclarar su relación con la misma, de cara a viabilidad de la reapertura de la línea».

El documento recaba también el apartado denominado ‘Servicios que puede ofrecer un HUB logístico en Soria para el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA)’, e igualmente las conclusiones tampoco benefician para nada los intereses del Ayutamiento de Soria, sino todo lo contrario: «En este apartado se enumeran diversos servicios que supuestamente se ofrecerían al PEMA desde el polígono de Valcorba, como pueden ser: logística inversa, suministro de hidrógeno verde, almacenamiento de distribución de productos congelados, gestión de última milla o servicios de valor añadido a la industria alimentaria, entre otros». Y la conclusión es que «no se aporta ninguna necesidad concreta, ni compromiso de colaboración de las empresas instaladas en el PEMA».

Tampoco resulta ‘gratificante’ para el Ayuntamiento de Soria el apartado a análisis concerniente al estudio de viabilidad sobre ‘Espacios de almacenamiento estratégicamente situados y dotados de tecnología avanzada’. Aclara Castilla y León logística que «más adelante en el apartado 4 ‘organización y gestión’ se cifra entre 10 y 12 M€ la organización y gestión de un HUB logístico en Valcorba. En el apartado 5 de ‘análisis económico’ se enumeran los costes estimados de construcción, así como lo que se denomina costes operativos, y los recursos humanos necesarios en el citado HUB logístico (30 trabajadores)» y resume que «por un lado, el estudio de viabilidad presentado no parece estar fundamentado en el rigor del análisis de las necesidades en materia de logística y transporte en el área del polígono de Valcorba». Analiza que «tanto la definición de las inversiones que se describen, como la valoración de sus costes de gestión y necesidades de recursos humanos, parecen estar basados en una mera estimación a ‘tanto alzado’. Tampoco figura en la solicitud «un plan de negocio», por lo que «será necesario aportarlo. No se conocen ni analizan las necesidades concretas a satisfacer a las empresas del sector del transporte o del sector productivo del entorno del polígono de Valcorba, ni tampoco se valoran las capacidades de las mismas, ni se aportan las necesidades concretas de desarrollo a satisfacer por el nuevo enclave logístico. Tampoco se define en el estudio de viabilidad quien sería el titular de este HUB Logístico, ni quien se encargaría de la gestión del mismo, o en base a que tituló jurídico lo haría (contratación, concesión, etc.…)». Y una nueva conclusión contundente: «Todos estos datos son fundamentales para correcta definición del proyecto. Es necesario concretar cómo se articulará la necesaria colaboración público-privada. Igualmente, tampoco se detalla con qué ingresos contaría este HUB Logístico para su funcionamiento, ni de donde se obtendrían los recursos económicos iniciales para su puesta en marcha, valorada en 10 o 12 M€. Cabe recordar, que la Junta de Castilla y León no gestiona, ni es titular de ‘enclaves Cylog’, y que la inscripción en el registro Cylog no conlleva compromiso económico para la Administración autonómica», esta última nota muy criticada también por el alcalde de Soria.

En el análisis económico remitido por el Ayuntamiento de Soria sobre los costes asociados, Cylog también pone reparos. La infraestructura que se aporta asciende a entre 6 y 8 millones de euros «sin que quede claro de qué tipo de infraestructura se trata (nave, urbanización, edificaciones...). La superficie recogida por el Consistorio es de 15.000 metros cuadrados a 22 euros, que sería igual a 330.000 euros, pero «en el estudio de viabilidad figuran 350.000 euros por error aritmético» y «no quedan definidos en ningún caso qué terrenos ni de qué titularidad son, ni quién financiaría con esta partida presupuestaria». El Ayuntamiento de Soria también hace figurar en la petición el precio de las instalaciones técnicas, 2,3 millones de euros; los elementos de transporte, 450.000 euros; aplicaciones informáticas, 350.000 euros; o certificaciones y homologaciones, 50.000 euros. Los técnicos del Cylog añaden: «La definición inconcreta del uso y necesidad de las inversiones que se presentan deriva en un análisis de gasto arbitrario y genérico, que no se fundamenta en aspectos de necesidades contrastadas vinculadas a necesidades concretas de las empresas que desarrollarían su actividad en el enclave Cylog de Valcorba».

Y dentro de esta amalgama de carencias que destapa el informe de Castilla y León logística, los técnicos también abordan el fiasco que supuso el Cylog de Navalcaballo, y por el contenido literal que se refleja en su informe prevén algo similar con el de Valcorba: Es necesario tener en cuenta que, el 20 de diciembre de 2019 se publicó Resolución de 17 de diciembre, en la que la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León anunciaba la licitación, mediante concurso, de la explotación patrimonial mediante un contrato de arrendamiento, de las naves de uso logístico en el polígono industrial de Navalcaballo (antiguo enclave Cylog). Este procedimiento, similar al que ahora se propone en el estudio presentado por el Ayuntamiento de Soria quedó desierto, no recabando el interés de las empresas de Soria para la explotación de esta infraestructura logística».