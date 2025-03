Un micro abierto de las Cortes sorprende a cuatro procuradores del PSOE criticando a Carlos Martínez y al ministro Puente

Publicado por Felipe Ramos Soria Creado: Actualizado:

Los micrófonos los carga el diablo. Sobre todo aquellos que están abiertos cuando los que hablan piensan que no lo están y que nadie les escucha. Y eso es lo que sucedía este miércoles en el debate del estado de la Comunidad. Un micro abierto de las Cortes de Castilla y León sorprende a cuatro procuradores del PSOE criticando a su secretario general, Carlos Martínez, y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Una crítica de los cuatro miembros de la dirección del grupo socialista en las Cortes, en la que hacían referencia a la polémica del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la supresión de paradas de AVE, al socavón de San Rafael, aunque este sin citarlo expresamente, y la estrategia de la dirección autonómica del partido sobre la exigencia del adelanto electoral y que gobierne la lista más votada.

La pillada del micro abierto se producía en el receso de la sesión de tarde de la primera jornada del debate de política general, que continuará este jueves en la Cámara. En ese momento, el procurador y portavoz adjunto del grupo socialista, José Luis Vázquez, se dirigía a hablar con la vicepresidenta segunda de la Mesa, Ana Sánchez, y con el secretario primero, Diego Moreno. En ese momento, según el corte del vídeo al que ha tenido acceso este periódico y pese que en algún momento resulta inteligible, se escucha como Ana Sánchez comienza a hablar, en lo que parece una referencia a lo dicho por Luis Tudanca, para elogiarlo.

Al principio de la conversación se oye a Ana Sánchez. "Esté donde esté, aquí, en mi casa (ininteligle). Es que es de un señorío". Vázquez le apostilla: "Lo último ha sido esté donde esté hasta que Carlos Martínez". "No entienden el contexto, no lo entienden", interviene Ana Sánchez. Vázquez añade después: "Es que esto no es una agencia de colocación". Un José Luis Vázquez al que también se lo oye decir: "Óscar Puente tiene una vida.. (ininteligle)". "Más dura la tiene mi vecina", apostilla Palomo. "No tengas las más mínima duda", le añade Sánchez. En ese momento interviene Alicia Palomo: "Es que el Ministerio no me da una solución".

"Yo le exijo mucho a los de (ininteligible) pero más a mís compañero. Sólo faltaría", añade Sánchez, quien continúa: "Luego están los que te invitan a un café y te doy una palmadita, que me parece bien. Los demás hacemos política.

Interviene entoces José Luis Vázquez. "La pancarta que más tiempo ha estado colgada del balcón del Ayuntamiento, ¿sabéis cuál fue? Puse una pancarta, no consintamos que el Gobierno nos quite la caza. A tomar por culo". Se escucha cómo Diego Moreno interviene pero es inteligible lo que dice. Y vuelve de nuevo Vázquez: "Mis vecinos pegándose por tu culpa". Lo que parece una crítica, aunque no se escucha, al ministro por el socavón de San Rafael.

Pero la crítica no se quedaba aquí. Ana Sánchez cargaba contra la idea de Caballero. "No sé tú pero a mí que no me pregunten, que yo desde luego no voy a decir lo de Carlos Martínez que estoy de acuerdo con Abel. Que nos votan en el territorio, no en la moqueta del Ministerio". Una afirmación que acompañaba Alicia Palomo: "Y los territorios saben dónde estamos". "Es terrible José Luis, nunca pensé que iba a acabar en manos de Óscar Puente".

Al final del vídeo se ve cómo se van Diego Moreno y Alicia Palomo y se quedan sólo Sánchez y Vázquez. Es ahí, cuando mejor se les escucha. "El que está feliz es éste" (se ve cómo Vázquez señala al sitio del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco). "Claro, cómo va a ser feliz", apostilla Ana Sánchez. "Este dice, no es que apure la legislatura, dice quiero más", se escucha a Vázquez.

Sin duda la crítica más dura hacia la ejecutiva de Martínez Mínguez, llega en este momento del final del vídeo. "Pero si no saben si mata o espanta. Dice una cosa y la contraria, con esto del adelanto electoral, que es que tienden la mano. Al lumbreras que se le ocurrió en la ejecutiva lo de la lista más votada. Pero de verdad no queda una neurona más allí que diga, pero dónde vamos". Y ahí concluye el vídeo.