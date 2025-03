Sofía Giaquinta, nutricionista: "Si alguien te vende un método para perder peso y te garantiza no recuperarlo, te está mintiendo"

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La joven soriana Sofía Guiaquinta, aunque nutricionista y divulgadora sobre nutrición y hormonas, no trabaja la pérdida de peso y, de hecho, no es amiga de las dietas. Tal y como explica «la ciencia no ha podido demostrar que exista una metodología de pérdida de peso que garantice la salud a largo plazo. Si alguien te vende un método para perder peso y te garantiza no recuperarlo, te está mintiendo. Considero que la salud no es cosa de unos meses, sino de hábitos sostenibles a largo plazo».

En su consulta trata, sobre todo, trastornos de conducta alimentaria, TCA, graves que llegan a ella una vez los pacientes han realizado un recorrido previo a través de la psicóloga y la psiquiatra. Son casos «con conductas muy normalizadas en la sociedad. Son difíciles de detectar. Normalmente cuando se detectan el trastorno está muy avanzado», explica y añade que «la recuperación sí puede ser completa pero requiere de un tratamiento multidisciplinar con mucho compromiso por parte del paciente. Hay gente que tiene mucha conciencia sobre ello pero hay otros que se pueden cronificar», lamenta. En cuanto al perfil de los pacientes, «es muy dispar. No entienden ni de género, ni de edad, ni de clase social... En la consulta trato pacientes de todo tipo».

Sofía estudió la carrera de Nutrición Humana y Dietética en Valladolid y se mudó a Granada para hacer un máster sobre Nutrición Materno Infantil. Mientras cursaba este máster, se interesó mucho por la relación con la comida y los trastornos de la conducta alimentaria, así que decidió formarme por su cuenta haciendo cursos. «Gracias a estas formaciones descubrí el movimiento de salud en todas las tallas, el enfoque no centrado en peso y la lucha contra la gordofobia», apunta. Giaquinta reconoce que «garantizar el respeto y el trato igualitario en la prestación de servicios de salud debería ser lo mínimo en la actualidad. Desgraciadamente no es así por norma general y eso genera mucho sufrimiento. Mi intención es cambiar eso, ya que una vez que conoces y entiendes este enfoque no hay vuelta atrás».

Su enfoque se basa «en la filosofía de que cada cuerpo es único y valioso tal como es. Trabajo contigo para mejorar tu relación con la comida y tu cuerpo, enfocándome en hábitos saludables y sostenibles que te hagan sentir bien tanto física como emocionalmente», asegura. Además, continúa, «estoy comprometida con la promoción de la salud en todas las tallas, lo que significa que mi trabajo no se centra en la pérdida de peso, sino en fomentar comportamientos saludables que te permitan vivir una vida plena y activa».

En sus consultas, prioriza «la alimentación sin restricción, promoviendo la variedad y el placer en la elección de alimentos. Mi objetivo es brindarte herramientas para que puedas tomar decisiones alimentarias que se alineen con tus necesidades y deseos, sin restricción ni culpa».

Giaquinta, muy activa en redes sociales en su afán divulgador, presenta este sábado en la librería El Faro, de Madrid, su primer libro: ‘Nutrición sin miedo. Descubre los mitos que te han colado y toma las riendas de tu sistema endocrino y digestivo’. A través del libro repasa 28 mitos sobre diferentes temas relacionados con la alimentación intentando ayudar al lector «a distinguir los consejos nutricionales sin evidencia para que pueda surfear las redes sociales con ojo crítico». La autora destaca que «es un libro muy accesible» y que tiene un espectro de lectores muy amplio ya que «todos comemos y tenemos una relación con la comida». En el libro, continúa, «trato diferentes temas como la ‘operación bikini’ o la ‘operación roscón’ después de Reyes... dejando en evidencia las mentiras que nos han contado sobre la dieta intentando conseguir ver la relación con la comida desde una perspectiva más amable y no tan exigente». Entre las preguntas que pone sobre la mesa la obra: ¿El gluten inflama?, ¿Comer de noche ‘engorda’? ¿El cortisol es el enemigo? ¿Hay que evitar los carbohidratos? ¿Es normal que la regla duela? Ante tanta sobreinformación, es lógico que, cuanto más intentes cuidarte, más difícil te resulte. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto?

«Escrita con rigor científico y huyendo de las modas, esta es la guía definitiva para desmontar todos los mitos que te han colado y entender cómo funciona tu cuerpo de verdad», indica la sinopsis del libro.

Un libro que comenzó a escribir gracias a una propuesta de Penguin y que ha editado Montena. «Me hizo mucha ilusión que se pusieran en contacto conmigo. He tardado un año en escribirlo y darle forma. Todavía no soy consciente. Ahora mismo sigo trabajando normal, estoy centrada en esto. Poco a poco, una vez que la gente lo vaya leyendo y me lleguen reseñas y críticas me iré dando cuenta de todo. Sin embargo, ahora lo que más ilusión me hace es que a la presentación va a acudir tanto mi familia como mis amigas. Soy muy familiar y esta parte social me hace mucha ilusión». En la presentación estará acompañada por su amiga Elena Pastor, escritora y actriz y autora de ‘Las apañadas’, un libro de poesía «que recomiendo».