La Inteligencia Artificial (IA) abre posibilidades infinitas y, además de respuestas, nos deja muchas preguntas: ¿qué gustos tendrá?, ¿se parecerán a los del común de los mortales?, ¿por qué a mí me lanza unas sugerencias -hay que pedírselas, claro- y a mi vecino, otras? Entre todas las IA disponibles, nos acercamos a la que todo el mundo tiene más a mano desde hace unos días. La aparición de un círculo azul en los WhatsApp del teléfono móvil es la puerta de entrada a Meta AI, que nos posibilita wasapear con este asistente virtual al que podemos preguntar cualquier cosa o pedirle información. Elegimos una pregunta de andar por casa y 'pegada' a Soria, que posiblemente nos hayan hecho a nosotros en alguna ocasión, o bien la hayamos formulado a un tercero: ¿Cuál es el pueblo de Soria que más te gusta? La respuesta nos deja con la boca abierta.

"Como soy una inteligencia artificial, no tengo preferencias personales ni experiencias emocionales". Esta es la respuesta de Meta AI a nuestro requerimiento sobre la provincia de Soria, en la que no se moja, ni se decanta por ningún pueblo. Ahora bien, el atractivo turístico de Soria no pasa inadvertido para Meta (que además de WhatsApp, es propietaria de Instagram y Facebook), que sí nos hace sugerencias. "Puedo recomendarte algunos pueblos de Soria que son muy populares y bonitos", replica a nuestra pregunta, enumerando cuatro municipios con una pequeña descripción. Nos deja claro, además que "cada uno de estos pueblos tiene su propio encanto y atractivo".

Los pueblos de Soria que nos recomienda Meta AI y los términos que utiliza para hablar de ellos son los siguientes:

Calatañazor : conocido por su Castillo medieval y su belleza paisajística.

: conocido por su Castillo medieval y su belleza paisajística. Medinaceli : famoso por su arquitectura romana y medieval, y su entorno natural.

: famoso por su arquitectura romana y medieval, y su entorno natural. San Esteban de Gormaz : un pueblo con una rica historia y arquitectura, rodeado de paisajes naturales.

: un pueblo con una rica historia y arquitectura, rodeado de paisajes naturales. El Burgo de Osma: una localidad con un rico patrimonio histórico y cultural, y un entorno natural impresionante.

Por último, nuestro asistente se atreve a hacer otra sugerencia: "Visitarlos y descubrir cuál te gusta más".