El Ayuntamiento redacta el borrador de la nueva Ordenanza de veladores de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Las bases están sentadas, el acuerdo con el sector en cuanto a las líneas generales hecho y sólo falta ponerlo ‘negro sobre blanco’ para lanzar la puesta al día de la normativa de terrazas. El Ayuntamiento está redactando el borrador de la nueva Ordenanza de veladores, una actualización comprometida como una de las consecuencias de la pandemia en la que el sector de la hostelería adquirió un involuntario protagonismo con cierres, limitaciones y permisos extraordinarios para colocar mesas y sillas en lugares inusuales. La concejala de Turismo, Yolanda Santos, confirmó que «están los técnicos redactándolo», en referencia a una Ordenanza con la que potenciar el día a día de los hosteleros y mejorar los trámites.

El borrador llega tras un «arduo trabajo con todos los representantes del sector» y los grupos políticos, en el que se ha repasado «punto por punto» la normativa vigente. Ahora es el momento del «trabajo interno» del Ayuntamiento en cuanto a la redacción de la Ordenanza. Una labor en torno al borrador, que «antes de hacerlo oficial» pasará de nuevo a examen de los representantes de la hostelería y los partidos políticos.

La concejala de Turismo confió que en este año está lista la nueva normativa, de manera que entre en vigor en el próximo ejercicio, una vez pasados los trámites de exposición pública y posibles alegaciones. Todo ello con los pasos previos de los «procesos de participación».

Las líneas de la Ordenanza llegan consensuadas con el sector, con un punto «más de debate» zanjado de manera previa. Se trataba del posible uso para terraza de espacios de aparcamiento. Un aspecto que se contempló de manera extraordinaria durante la pandemia y que constituyó un valioso recurso para muchos. El asunto, recordó la responsable municipal de turismo, ya «se solventó» con la vuelta a la Ordenanza vigente, una vez pasadas las condiciones inusuales, de manera que tales ocupaciones quedan vetadas. El «resto de cosas está todo consensuado con el sector», expuso Santos, quien explicó que en torno a los aparcamientos «tampoco llegábamos a conclusiones fijas», ni por parte de los hosteleros ni por la parte política. «Se veían puntos positivos, pero también negativos», refirió sobre un asunto que se da por zanjado con la prohibición.

Las Ordenanzas «hay que adaptándolas a los tiempos», indicó la concejala, enmarcando en la normalidad el proceso de la nueva normativa. El objetivo es incorporar «cosas que ellos», los hosteleros, «ven en su día a día». La parte municipal se interesa en aspectos técnicos para mejorar las solicitudes y los procedimientos.

Precisamente sobre las solicitudes «este año se han recibido antes» gracias a la colaboración con la patronal del sector, Asohtur. «Con ellos también reforzamos para que no se demore» el proceso, señaló Santos. En la actualidad hay 91 solicitudes para instalar terrazas en las calles, de las que 78 están autorizadas y nueve en tramitación. Unas cifras «en línea con los otros años, en eso no hemos variado». La terraza se ha convertido en un recurso durante todo el año, más allá del verano. La concejala explicó que la actualización al alza de la tasa no ha influido en la decisión de instalar mesas y sillas.