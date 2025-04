María Martínez, pastora y artesana textil: "Trabajar con la lana es una forma ideal de encontrar el equilibrio cuerpo-mente"

La protagonista de esta singular historia se llama María Martínez y vive en un pueblo de Soria.MARIO TEJEDOR

María, de la oveja al cardado de lana e hilado (1)

María se encarga de hacer todo el proceso de transformación de la lana, desde el vellón sucio hasta la prenda terminada. «Utilizo la lana de mis ovejas, pero también la de otros rebaños. La lana es una fibra con unas propiedades inigualables y cada raza de oveja tiene una lana con sus propias características, adecuada para diferentes usos. Por eso me gusta trabajar con lanas de distintas razas, intentando poner en valor la lana de rebaños locales y de razas autóctonas, como puede ser la chamarita, la roya bilbilitana, la merina negra…».

Explica María que el proceso de la lana «comienza con la selección de los vellones en el momento de la esquila. Luego hay que lavarla, escarmenarla, cardarla, hilarla, teñirla (si es el caso) y tejerla. No es un proceso complicado, pero si muy lento, por eso requiere de tiempo, mimo y mucha paciencia, algo que tristemente escasea en nuestra sociedad actual. Sin embargo, también es un proceso terapéutico, yo diría que meditativo. Mediante el hilado de la lana conectamos con nuestro yo más ancestral y recuperamos habilidades y destrezas olvidadas. En una época llena de prisas y estrés, trabajar con la lana es una forma ideal de encontrar el equilibrio cuerpo-mente».

Trabaja con muchas técnicas: tejido con agujas, ganchillo, telar de bajo lizo, su centenaria máquina de calcetines, fieltro... Con la lana hace jerséis, calcetines, paños, telas, chales, bufandas... incluso hadas, duendes y demás figuritas mágicas que hace trabajándola con la técnica del fieltro agujado. Confiesa que lo que más le gusta es el hilado, «la magia de transformar un vellón sucio en un hilo con el que crear todo tipo de prendas, y también los tintes naturales, que siempre te sorprenden y dan unos colores súper vibrantes difíciles de igualar con los tintes sintéticos».

María no se dedica a esto profesionalmente, sino que es un hobby con el que pasa muchas horas. Ella es técnico en Salud Ambiental y trabaja en un laboratorio de investigación y caracterización de la biomasa y los biocombustibles sólidos. «Eso es lo que me da de comer físicamente, pero la artesanía textil es la que alimenta mi alma», asegura.