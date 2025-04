Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Los delegados del comité de empresa y de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Soria piden por unanimidad la dimisión de Eder García como concejal de Personal por “la incapacidad por llegar a acuerdos con la parte social” y aseguran que “hay turbidez y no hay transparencia”.

La relación de puestos de trabajo (RPT) que, según indican, el Ayuntamiento de Soria ha “impuesto” al corroborarse en un pleno pero que los representantes de los trabajadores de la institución pública no han aprobado, ha sido la gota que ha colmado el vaso de Además, requieren la implicación del alcalde, Carlos Martínez, al que le vienen solicitando una reunión desde las últimas elecciones sindicales de ambos órganos.

“La RPT está sin publicar en ningún sitio y nosotros no tenemos el documento. Hemos estado perdiendo el tiempo durante meses y el dinero de los sorianos en un documento que no aprobamos y que se supone que es una RPT para el futuro de los trabajadores de este Ayuntamiento”, asegura el presidente del comité, Fernando Santiago, acompañado en rueda de prensa por los demás representantes de los trabajadores en los órganos del Ayuntamiento.

Sin olvidar un convenio caducado, denunciado y pendiente de negociar, y de la estabilización. “Hace cuatro meses que se ha pasado el plazo para que se llevara a cabo. No sabemos en qué punto está, ni tenemos información al respecto, pero mientras tanto hay 79 personas de las que depende su empleo y su estabilidad familiar y a las que tienen sin estabilizar, incumpliendo la ley que les obliga a ello”.

Justifica la dimisión de Eder García como concejal de Personal por su “incapacidad para llegar a acuerdos con la parte social. Creemos que no es una persona adecuada para negociar como lo ha demostrado durante todo este tiempo, ofreciéndonos lentejas en muchas de las reuniones que hemos tenido, mientras que nosotros vamos a las reuniones con el ánimo de negociar para los trabajadores de este Ayuntamiento y que por supuesto se cumplan las leyes y el convenio colectivo”.

Es más, asegura que “desde la protesta del 1 de Mayo del año pasado hemos avanzado muy poco o nada, e incluso podríamos decir que hemos retrocedido”.

Santiago lamenta que desde el Ayuntamiento se les haya acusado a CCOO de mentir en relación con el último caso de la trabajadora contratada para un puesto de socorrista que se encontraba embarazada de 35 semanas: “Desde la Concejalía de Personal no han sido capaces de resolver un caso cuya solución en el siglo XXI ha de ser muy sencilla y muy fácil y han tenido a una trabajadora más de un mes, porque todavía no está el alta de la Seguridad Social de la misma, mirándola por su estado de embarazo. No sabemos si en este tiempo estaban esperando que de una vez por todas se pusiera de parto o qué estaba pasando para que no se resolviera un caso tan sencillo, reglamentado y que viene en la ley, como éste”.

