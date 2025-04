Estas son las cinco rutas de los Senderos del Duero en Soria

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

Los Senderos del Duero regresan. Lo hacen cumpliendo nada menos que 14 ediciones, en las que han participado unas 3.000 personas de todas las edades. Las rutas de conocimiento y divulgación en torno al río y su mundo volverán a encontrarse un año más con su público y la primera cita está muy cerca, ya que este sábado llegará el primero de los hitos, aprovechando el 150 aniversario del nacimiento de Machado.

La concejala de Obras, Ana Alegre, y Fernando Baena, por parte de la empresa Valoriza, presentaron los recorridos de escasa dificultad, que nacieron con la intención de mostrar cómo habían quedado las márgenes recuperadas y que se han prolongado estos años con el propósito de conocer otras inversiones, como la de la muralla. En medio, las explicaciones sobre la naturaleza, la flora y la fauna y la concienciación sobre la recogida de basuras y el reciclaje.

Los recorridos tienen un componente de «conocimiento de nuestro entorno», significó el representante de la empresa de recogida de basuras y limpieza viaria, y de deporte: «Lo puede hacer cualquiera». No obstante, es bueno seguir algunos consejos, como utilizar los caminos señalizados, llevar ropa y calzado cómodos, informarse antes ya que no todos los trayectos están adaptados a personas con movilidad reducida o con carritos de niños, no dejar basura en el trayecto o no recoger plantas o animales, lo bonito es observarlos.

La propuesta de este año comprende cinco rutas que se extienden de abril a noviembre. Son las siguientes:

LA CURVA DE BALLESTA

Hasta el mirador de Valhondo, recordando la figura de Antonio Machado y sus versos. Se celebra este domingo, 13 de abril.

La salida tendrá lugar desde el Centro de Recepción de Visitantes a las 10.00 horas. Regreso a las 15.00 con la avenida Duques de Soria como punto de llegada. Comprende desplazamiento en autobús.

La organización considera este recorrido como de dificultad media en sus 7,5 kilómetros de longitud. Se aconseja que los participantes lleven calzado de montaña y vayan provistos de bastones.

SANTA ANA

Ascensión al cerro de Santa Ana, a 1.268 metros de altitud. Desde el mirador se disfrutará de las magníficas vistas de la ciudad y de Cebollera, Urbión y Moncayo. Se recorrerán las márgenes con sus bosques de ribera hasta llegar el PR por el que se ascenderá al cerro.

Salida a las 10.00 horas del domingo 11 de mayo desde el Ecocentro del paseo de San Prudencio. Llegada al mismo punto aproximadamente a las 14.00 tras recorrer 6 kilómetros y 226 metros de desnivel.

Dificultad media. Se aconsejan bastones y calzado de montaña.

LA MURALLA

Ruta nocturna, por la muralla de las márgenes del Duero. Un recorrido lleno de sorpresas y leyendas de los ilustres poetas. En la oscuridad se descubren los valores del río de una manera diferente.

Se celebrará el sábado 12 de julio. Salida a las 22.00 horas del Centro de Recepción de Visitantes junto al puente de piedra. Llegada al mismo punto dos horas después y tras una caminata de 3,5 kilómetros. Dificultad baja.

DE BUITRAGO A GARRAY

Continuidad del GR-14 que se ha venido siguiendo en años anteriores. En este se trata de la octava etapa, entre la presa de Buitrago y la localidad de Garray.

Los paseantes se adentrarán en bosques de ribera con especies como los abedules, fresnos, sauces a la orilla del Duero y otras especies, como quejigos cubiertos de musgo y pinos, hasta llegar a Garray, donde confluyen los ríos Tera y Duero.

Dificultad baja para esta ruta que se celebrará el domingo 7 de septiembre. Salida y llegada en la avenida Duques de Soria (hay desplazamiento en autobús), a las 8.30 y las 15.00 horas, respectivamente. Se estima un recorrido de 10 kilómetros.

EL AMOGABLE

Reserva Micológica. No es una ruta de recolector, sino de conocimiento micológico. Es el pinar de todos los sorianos y gracias a la puesta en marcha de la Reserva Micológica se observará una diversidad de especies de hongos en todos sus estados de crecimiento. Se aprenderán las claves necesarias para su identificación y recolección.

El recorrido tendrá lugar el domingo 2 de noviembre. Salida en a avenida Duques de Soria a las 9.30 horas y viaje en autobús. Llegada al mismo punto a las 14.30 horas. Dificultad baja en una ruta de escasa longitud, ya que se calcula 1,5 kilómetros.