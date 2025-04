Programa completo de la Semana Santa 2025 en Soria (horarios y recorridos de las procesiones)

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

Son días de fe y religiosidad. También de turismo, puesto que la ciudad recibe estos días miles de visitantes. Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, Soria vive la Semana Santa abierta a un rosario de procesiones con un programa que comienza el Viernes de Dolores y concluye el Domingo de Resurrección. La Junta de Cofradías de la capital se vuelca en la organización de las procesiones, con la participación de más de 2.000 cofrades. Para que no te pierdas ni recorridos ni horarios, aquí te acercamos el programa completo de la Semana Santa de Soria 2025.

Viernes de Dolores

11 de abril

A las 20:00 horas, desde el Convento de las Madres Carmelitas, “Iter orandi”,camino de oración, de la cofradía de la Oración en el Huerto

A las 22:00 horas, desde la Ermita de Ntra. Sra. del Mirón, “Procesión del Viernes de Dolores”, hasta la S.I. Concatedral.

Víspera de Ramos

12 de abril

Pregón de Semana Santa

A las 20:45 horas, en la iglesia de El Salvador. Pregón de Semana Santa que correrá a cargo de D. Luis Romera Calvo, hermano de la cofradía del Ecce Homo

A continuación, Concierto Pregón de Semana Santa:

Capilla Clásica Extrema Daurii es una agrupación vocal que nace en 2022 de la unión de las corales: Capilla Clásica de Soria - San José y Extrema Daurii. Pese al breve recorrido de esta unión, el nuevo grupo queda reforzado por el bagaje personal e histórico de las dos agrupaciones, fundadas en 1997 y 1988 respectivamente. La coral está formada por alrededor de 40 voces que, aunque no son cantantes profesionales, sienten una gran devoción por la música y el canto. Buscando el desarrollo y la difusión de la música coral ha realizado conciertos y actuaciones como los encuentros corales con la Coral Villa de San Esteban de Gormaz, con el coro de la EOI de Valencia o la Coral Gurasoak-San Viator de Vitoria-Gasteiz. El orfeón ha acompañado la celebración de numerosas misas, destacando la concelebración del 25 aniversario de la Coronación de la Virgen de Inodejo o la conmemoración de la casa de Soria en Bilbao, en honor de San Saturio.También ha colaborado con otras agrupaciones musicales como la Banda Municipal de música de Golmayo, en diversos proyectos; participa en el Maratón Musical del “Festival Otoño Musical Soriano” y en el Saluda Navideño a la ciudad de Soria; y, con motivo del Día Internacional de los Museos, ofreció un concierto en un enclave tan apreciado como los Arcos de San Juan de Duero.

Domingo de Ramos

13 de abril

Bendición de palmas, procesión y misa solemne

S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol

Cofradías de El Santo Entierro y Las Caídas de Jesús.............10:30 h.

Iglesia de El Carmen

Cofradía de la Oración en el Huerto..........................................10:30 h.

Iglesia de San Juan de Rabanera

Bendición de Ramos y procesión a Ntra. Sra. del Espino...11:00 h.

Cofradía de la Flagelación del Señor

Parroquia de Ntra. Sra. del Espino.......................................11:30 h.

Parroquia de Santa María La Mayor

Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén..................12:00 h.

Iglesia de Santo Domingo

Cofradía del Ecce Homo..........................................................12:00 h.

Bendición de Ramos y procesión a las 11:30 h.

Parroquia de San Francisco

Cofradía de La Virgen de la Soledad.................................12:00 h.

Bendición de Ramos en la ermita y procesión a las 11:30 h.

Parroquia de San José..........................................10:00 h. y 12:00 h.

Parroquia de Santa Bárbara....................................................12:00 h.

Parroquia de El Salvador......................................11:30 h. y 12:30 h.

Parroquia de El Pilar.................................................................12:30 h.

Por las fechas en las que se realiza este programa, algunos horarios de parroquias pueden sufrir variación, rogamos que en las fechas próximas a la celebración de los actos se atienda a los horarios indicados por las propias parroquias.

Domingo de Ramos

13 de abril

A las 13:15 horas, procesión de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Comenzará en la iglesia de Santa María La Mayor, recorriendo el centro de la ciudad y finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

Cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén

Recorrido: saldrá de la iglesia de Santa María La Mayor, Plaza Mayor, El Collado, Plaza de las mujeres (antigua Plaza de San Esteban) para volver al Collado, Plaza Mayor, calle Mayor, calle Los Mirandas, plaza Fuente Cabrejas, calle Real, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle San Agustín, finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

Lunes Santo

14 de abril

A las 20:00 horas, Via Crucis Penitencial

Cofradía de la Flagelación del Señor con la imagen de Jesús atado a la columna

Recorrido: saldrá de la iglesia de Ntra. Sra. del Espino; 1.ª estación: c/ San Martín de la Cuesta; 2.ª estación: c/ Antolín de Soria; 3.ª estación: c/ Santa Clara; 4.ª estación: c/ López de Velasco cruce con c/ Francisco de Soto; 5.ª estación: c/ López de Velasco cruce con c/ Juan Antonio Simón; 6.ª y 7.ª estaciones: c/ Morales Contreras; 8.ª estación: c/ Santa Clara; 9.ª estación: esquina alta de la c/ Alberca; 10.ª, 11.ª y 12.ª estaciones: c/ Bienvenido Calvo; 13.ª estación: c/ San Martín de la Cuesta; 14.ª estación: atrio de Ntra. Sra. del Espino

A las 22:30 horas,

Procesión del Cristo de la Cena.

Comenzará en la iglesia románica de San Juan de Rabanera, deteniéndose frente a la Casa Diocesana Pío XII, la iglesia de Santa María La Mayor y el convento de las Madres Carmelitas, y finalizando en la S.I. Concatedral.

Recorrido: saldrá de la iglesia de San Juan de Rabanera, calle Caballeros, calle San Juan, El Collado, Plaza Mayor, calle Mayor, calle Cuchilleros, plaza Fuente Cabrejas, calle Real, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle San Agustín, finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

Martes Santo

15 de abril

A las 21:00 horas, procesión de la Cofradía de la Oración en el Huerto. Comenzará en la iglesia del Carmen, llegando a la plaza de Mariano Granados donde se unirá con la cofradía de la Flagelación del Señor finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol

Cofradía de la Oración en el Huerto

Recorrido: saldrá de la iglesia del Carmen, calle Aguirre, plaza El Rosel y San Blas, El Collado, Marqués de Vadillo, plaza Mariano Granados, Marqués de Vadillo, El Collado, Plaza Mayor, calle Mayor, calle Los Mirandas, plaza Fuente Cabrejas, calle Real, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle San Agustín, finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

A las 21:00 horas, procesión de la Cofradía de la Flagelación del Señor. Comenzará en la iglesia de Ntra. Sra. del Espino, llegando a la plaza de Mariano Granados, donde se unirá con la cofradía de la Oración en el Huerto, y finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

Cofradía de la Flagelación del Señor

Recorrido: saldrá de la iglesia de Ntra. Sra. del Espino, calle Caballeros, plaza Ramón y Cajal, plaza Mariano Granados, Marqués de Vadillo, El Collado, Plaza Mayor, calle Mayor, calle Los Mirandas, plaza Fuente Cabrejas, calle Real, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle San Agustín, finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol

Miércoles Santo

16 de abril

A las 20:00 horas, procesión de la Cofradía del Ecce Homo. Comenzará frente a la iglesia de Santo Domingo, recorriendo el centro de la ciudad y finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol. A continuación, Vía Crucis por el Camino de San Saturio a orillas del río Duero, donde se rezarán las estaciones, concluyendo con el rezo de la Salve en la Ermita del Santo Patrón.

Cofradía del Ecce Homo

Recorrido: saldrá de la plaza de los Condes de Lérida, plaza del Rosario, calle Numancia, plaza de Herradores, calle Marqués de Vadillo, El Collado, Plaza Mayor, calle Mayor, calle Los Mirandas, plaza Fuente Cabrejas, calle Real, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle San Agustín, finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol. Seguidamente, Vía Crucis en el Camino de San Saturio

Jueves Santo

17 de abril

A las 19:30 horas, procesión de la Cofradía de las Caídas de Jesús. Comenzará en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol, rezándose las distintas estaciones del Via Crucis por el centro de la ciudad, con breve predicación en las tres caídas por el padre Jesús Romero González, escolapio, y finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol

Cofradía de Las Caídas de Jesús

Recorrido: saldrá de S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol, calle San Agustín, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle Real, plaza Fuente Cabrejas, calle Los Mirandas, calle Mayor, Plaza Mayor, El Collado, calle Marqués de Vadillo, plaza Mariano Granados, calle Marqués de Vadillo, El Collado, Plaza Mayor, calle Sorovega, calle Postas, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle San Agustín, finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol

A las 23:30 horas, procesión de la Cofradía de La Virgen de la Soledad. Con las imágenes del Cristo del Humilladero y de la Virgen de la Soledad, desde su Ermita en la Alameda de Cervantes hasta la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol, donde terminará con solemne Via Crucis.

Cofradía de La Virgen de la Soledad

Recorrido: saldrá de la Ermita de la Soledad, en el parque de la Alameda de Cervantes, plaza Mariano Granados, calle Marqués de Vadillo, El Collado, Plaza Mayor, calle Mayor, calle Los Mirandas, plaza Fuente Cabrejas, calle Real, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle San Agustín, finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

A las 12:00 h. Celebración Comunitaria de La Penitencia en la iglesia de El Salvador

Misa “In Coena Domini” y Procesión al Monumento

S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol...............................17:30 h.

Cofradías de El Santo Entierro y Las Caídas de Jesús

Parroquia de El Salvador..........................................................16:30 h.

Parroquia de El Salvador..........................................................17:30 h.

Cofradía de las Siete Palabras

Hora Santa...22:00 h. A continuación, Adoración Nocturna Femenina

Iglesia de El Carmen..................................................................17:30 h.

Cofradía de la Oración en el Huerto

Hora Santa...21:00 h.

Parroquia de Ntra. Sra. del Espino.......................................18:00 h.

Cofradía de la Flagelación del Señor

Parroquia de San José..............................................................17:00 h.

Rezo de vísperas...21:30 h.

Hora Santa...22:00 h.

Parroquia de Santa María La Mayor.....................................17:30 h.

Hora Santa...20:30 h.

Parroquia de Santa Bárbara....................................................17:30 h.

Hora Santa...21:00 h.

Parroquia de San Francisco....................................................18:00 h.

Hora Santa...19:00 h.

Parroquia de El Pilar.................................................................19:00 h.

Hora Santa...20:00 h.

Iglesia de Santo Domingo.........................................................19:00 h.

Por las fechas en las que se realiza este programa, algunos horarios de parroquias pueden sufrir variación, rogamos que en las fechas próximas a la celebración de los actos se atienda a los horarios indicados por la propias parroquias.

Viernes Santo

18 de abril

A las 9:00 h. Rezo comunitario de Laudes con Meditación sobre la Pasión en la S. I. Concatedral de San Pedro

Apóstol.

Acción Litúrgica con adoración General de La Santa Cruz

S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol................................17:30 h.

Parroquia de Ntra. Sra. del Espino........................................17:00 h.

Parroquia de San José...............................................................17:00 h.

Laudes y Via Crucis... 10:00 h

Parroquia de Santa María La Mayor.......................................17:30 h.

Iglesia de El Carmen...................................................................17:30 h.

Parroquia de El Salvador.............................................................18:00 h.

Parroquia de San Francisco......................................................18:00 h.

Via Crucis... 11:00 h.

Parroquia de El Pilar...................................................................17:00 h.

Parroquia de Santa Bárbara.....................................................18:00 h.

Via Crucis... 10:00 h.

Iglesia de Santo Domingo............................................................18:00 h

Por las fechas en las que se realiza este programa, algunos horarios de parroquias pueden sufrir variación, rogamos que en las fechas próximas a la celebración de los actos se atienda a los horarios indicados por la propias parroquias.

A las 12:00 horas, procesión de la cofradía de Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. Saldrá de la iglesia de El Salvador,

predicándose las Santas Palabras en los lugares de costumbre por el padre Eduardo Sanz de Miguel, carmelita de Soria

Cofradía de Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Recorrido: saldrá de la iglesia de El Salvador, calle Numancia, plaza Herradores, plaza Mariano Granados (1ª Palabra), calle Marqués de Vadillo (2ª Palabra), El Collado, Plaza de las mujeres (antigua Plaza de San Esteban) (3ª Palabra), plaza El Rosel y San Blas (4ª Palabra), Plaza Mayor (5ª Palabra), calle Mayor, calle Cuchilleros, plaza Fuente Cabrejas (6ª Palabra), calle Real (7ª Palabra), calle Ntra. Sra. del Azogue, calle San Agustín, finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

A las 19:30 horas, Procesión General de la Cofradía del Santo Entierro de Cristo. Saldrá de la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol, acompañada de todas las cofradías de la ciudad, presidida por las autoridades eclesiásticas y con la asistencia de las autoridades civiles y militares. Terminará en la Plaza de Mariano Granados, donde se cantará la Salve a la Virgen de la Soledad. A continuación, procesionalmente por el trayecto más corto, cada cofradía recorrerá el camino de regreso a su sede

Cofradía del Santo Entierro de Cristo

Recorrido: saldrá de S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol, calle San Agustín, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle Real, plaza Fuente Cabrejas, calle Los Mirandas, calle Mayor, Plaza Mayor, El Collado, calle Marqués de Vadillo, plaza Mariano Granados (canto de la Salve y despedida a la Virgen de la Soledad) Vuelta a la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol: plaza Mariano Granados, calle Marqués Vadillo, El Collado, Plaza Mayor, calle Sorovega, calle Postas, calle Ntra. Sra. del Azogue, calle San Agustín, finalizando en la S.I. Concatedral de San Pedro Apóstol.

Sábado Santo

19 de abril

A las 11:00 horas, acto religioso de la Cofradía de la Soledad en la Ermita: “Oración de Soledad”.

“Música con Pasión”

XIX CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES

A las 12:30 horas, en la iglesia de El Salvador a cargo de la Banda Municipal de Música de Soria. Director: José Manuel Aceña Diago.

En 1932 el Ayuntamiento decide crear la Banda Municipal, resultando nombrado director Francisco García Muñoz. La primera actuación pública fue en las Ferias de marzo de 1932. Jubilado el maestro García Muñoz, tras cuarenta años al frente de la Banda, se hacen cargo diferentes directores de dentro y fuera de nuestra provincia. En 1993 el Ayuntamiento contrata al actual director, el soriano José Manuel Aceña Diago, consiguiendo este por oposición la titularidadde la Banda Municipal en noviembre de 1995, cargo que mantiene en la actualidad. Las Sanjuaneras de D. Francisco García Muñoz y D. Jesús Hernández de la Iglesia, pasodobles taurinos, homenajes a Antonio Machado o la integral de la obra de Fco. García Muñoz forman parte de las grabaciones que ha realizado. Aunque habitualmente la Banda Municipal de Música de Soria no suele desplazarse fuera de la capital, ha recorrido gran parte de la provincia, diferentes capitales españolas e incluso ha realizado actuaciones fuera de nuestro país. Los conciertos de verano, la actuación con solistas y conciertos didácticos y junto a grandes cantantes son parte de la historia y actividad habitual de la banda. En 2014 graba un CD de marchas procesionales con motivo de la X edición del concierto. www.bandademusicadesoria.com

A las 20:30 horas, “Vísperas de Luz”, oración de la tarde en la espera de la Resurrección. Comenzará en la antigua iglesia de los Padres Franciscanos, recorriendo las calles del casco viejo de la ciudad, entonando el canto del Magnificat en las ruinas románicas de la iglesia de San Nicolás y finalizando en la Concatedral de San Pedro

Solemne vigilia Pascual

S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol..........................22:00 h.

Parroquia de El Pilar........................................................20:00 h.

Iglesia de El Carmen.........................................................21:00 h.

Parroquia de San José......................................................21:00 h.

Parroquia de Santa Bárbara.............................................21:00 h.

Iglesia de San Juan de Rabanera.....................................21:30 h.

Parroquia de Santa María La Mayor................................22:00 h.

Parroquia de San Francisco..............................................22:00 h.

Parroquia de El Salvador...................................................23:00 h.

Iglesia de Santo Domingo..................................................23:00 h.

Parroquia de Ntra. Sra. del Espino..................................24:00 h.

Por las fechas en las que se realiza este programa, algunos horarios de parroquias pueden sufrir variación, rogamos que en las fechas próximas a la celebración de los actos se atienda a los horarios indicados por la propias parroquias

Domingo de Resurrección

20 de abril

Procesión

A las 11:00 horas.

Salida de la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol con la imagen de Cristo Resucitado, que será portada a hombros por los cofrades de todas las hermandades, hasta la Plaza Mayor.

A las 11:15 horas.

Salida de la iglesia de El Salvador de la imagen de la Virgen de la Alegría, que será portada a hombros por los cofrades de todas las hermandades hasta la Plaza Mayor

El Encuentro

A las 12:00 horas en la Plaza Mayor.

Encuentro de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría.

A continuación se retirará el manto de duelo a la Virgen y se cantará el “Regina Coeli”. Seguidamente se marchará en procesión con ambas imágenes acompañadas por todas las cofradías y autoridades eclesiásticas, civiles y militares, a la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol, donde se celebrará la Misa de Pascua.

Lunes de Pascua

21 de abril

A las 20:15 horas en la Iglesia de Santa María La Mayor se celebrará una misa por los difuntos de todas las cofradías

Ofrecida In Memorian por los hermanos fallecidos de nuestras cofradías