El turismo rural roza el 100% de ocupación para esta Semana Santa en la provincia de Soria

La Semana Santa se presenta con excelentes perspectivas para el sector del turismo rural en la provincia de Soria. La ocupación ya supera el 90%, con prácticamente todas las casas reservadas y apenas algunas habitaciones libres, «pero no hay miedo porque esperan completar», aseguró el presidente de la Asociación Turismo de Soria, Tursoria, Arcadio Marín, por lo que la perspectiva es del cien por cien. La entidad agrupa a más de la mitad de los establecimientos de turismo rural existentes en la provincia.

El temor de otros años por la posible cancelación de última hora parece disiparse porque a estas alturas de la semana no se han producido. En el sector tienen una explicación: «Este año es distinto, lleva tiempo lloviendo y la gente ya se ha acostumbrado y tiene muchas ganas de salir», afirmó Marín, destacando el gran impacto que suele tener en el turismo rural el mal tiempo, sobre todo «las informaciones en la tele sobre las previsiones meteorológicas».

Pendientes de ese escollo, las reservas rozan el 100% sobre todo los días centrales de Semana Santa, es decir, de jueves a sábado, pero también el domingo tiene una alta ocupación porque es festivo en algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y La Rioja.

Desde Toursoria reconocen que llenar en puentes y fiestas como Navidad o esta Semana Santa no es difícil, el problema es que el turismo en Soria es muy estacional. «Soria tiene tirada en esas fechas concretas, pero hay que diversificar y difundir», señaló Marín, quien lleva al frente de la junta directiva de la asociación desde hace un mes y plantea objetivos.

El micoturismo es una opción, también el turismo deportivo, el ornitológico..., «y hay que aprovechar el eclipse del próximo año para dar a conocer Soria y para que esa gente que venga, se quede más días y vuelva», sostiene el presidente de Toursoria, quien defiende que «hay que diversificar para desestacionalizar».

Para ello, es necesario trabajar de forma conjunta con las instituciones, y actualmente lo están haciendo desde la asociación, más concretamente con la Diputación, «con muy buena relación».

Uno de los aspectos que también quiere fomentar Toursoria es su presencia en las redes sociales, para ampliar el público objetivo. «A las familias ya las tenemos, pero hay que llegar a los jóvenes, las parejas», indicó Marín.

En cuanto a los precios para esta Semana Santa, cada establecimiento decidirá, si bien, no es algo puntual, como comentó el responsable de Toursoria, puesto que el coste de los servicios afecta todo el año. Sí es cierto que la previsión de tiempo hace pensar en que será necesaria la calefacción, lo que encarece las estancias.

La previsión de lluvias afecta de forma notable a las reservas de los campings para Semana Santa. Ya no tanto en bungalows, donde la ocupación a tres días del inicio de las vacaciones está en una media del 50%, si no sobre todo en acampada, más expuestos a las inclemencias meteorológicas. Apenas es un 15% la ocupación alcanzada hasta ahora, como confirmó la presidenta de la Asociación de Campings de Soria, Paula Guisande. «En acampada está flojo, pero hasta última hora esperamos a ver qué hacen los visitantes», confía el sector, que ya la pasada Semana Santa sufrió los efectos del mal tiempo pero venía de unos años «muy buenos».

El temor al mal tiempo está haciendo que se produzcan cancelaciones en estos días previos al Jueves Santo, aunque también sigue entrando alguna reserva.

«Hay quien viene de acampada llueva o no, pero para los que no quieran esta opción está la alternativa del bungalow, confortable, porque quien acude aprovecha», apuntó Guisande, con la reflexión de que el anuncio de agua no siempre significa que esté continuamente lloviendo.

Se da la circunstancia de que la mayoría de los campings de la provincia se encuentran situados en zona montañosa y les afecta aún más el tiempo tan cambiante en primavera, reconoce la presidenta de la Asociación de Campings, quien confía en que «siga habiendo valientes» a los que la lluvia no les pare.