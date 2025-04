Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Una vez que la Audiencia Provincial de Soria resolvió a favor de Rosario Bermudo el recurso presentado por su hermanastra, la hija de la Duquesa Roja, Pilar González de Gregorio, obligando a ésta última a entregarle la parte proporcional de la herencia del padre de ambas, Leoncio, y que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria exigió el pago como ejecución provisional del fallo, aunque éste no sea firme –la aristócrata ha anunciado que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo–, el dinero sigue sin llegar.

Por eso, la defensa de Bermudo ha reclamado ya el embargo de bienes de Pilar González de Gregorio, en concreto una propiedad en Cádiz que daría para sufragar los más de 900.000 euros que le reclama Bermudo de la herencia de su padre, después de que el juez le reconociera la paternidad, previa exhumación del cuerpo y prueba de ADN con una coincidencia del 99,9%.

«Con la propiedad de Cádiz hay de sobra para cobrar», apuntó Fernando Osuna, el abogado de Bermudo durante los más de 11 años que llevan de periplo judicial para reclamar la paternidad y la herencia correspondiente.

Por el momento, descartan pedir el embargo del palacio de Quintana Redonda, el bien de mayor valor de la hija de la Duquesa Roja, valorado en unos 4 millones de euros, según el letrado. «No vamos a matar moscas a cañonazos, con la propiedad de Cádiz sería suficiente», aclaró. Se trata de una vivienda de más de 300 metros cuadrados que tendría que pasar por una subasta para abonar a Bermudo la cantidad que le reconoció el juez.

Osuna afirmó que no es probable que el Tribunal Supremo acepte el recurso en casación por cuanto las cuestiones hereditarias está ya muy determinadas y existe uniformidad al respecto. «Si no tiene interés casacional, el Supremo no lo admite», apuntó. Considera que se trata de «una dilación sin sentido» que podría alargar el proceso «unos ocho o diez meses».

El recurso de Pilar González de Gregorio se basa en la proporción de la herencia que tendría que abonar a su hermana de padre. Considera que no debe entrar en ese reparto el tercio de la herencia denominado de mejora, el que su padre decidió entregarle exclusivamente a ella y no al resto de sus otros tres hermanos Además, insiste en entregar a Bermudo derechos agrarios pues sostiene que de su padre heredó propiedades y no dinero en metálico.

El abogado destacó que todos esos procedimientos suponen unas costas, que hasta ahora han sido imputados a la hija de la Duquesa Roja, a quien le recuerda que el embargo de la propiedad de Cádiz lleva aparejados gastos del registro, del perito para valorar el inmueble y todo el proceso de la subasta, entre otros.

En cuanto a Leoncio González de Gregorio, el otro hermanastro de Bermudo, quien también acudió al juzgado para que fuera un juez quien determinara la cantidad a pagar, Osuna señaló que también reclamarán a la entidad financiera los productos bancarios con los que podría abonar los 130.000 euros en que fijó la sentencia la parte proporcional de la herencia.