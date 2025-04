La UVa acelera para iniciar las obras del polideportivo antes de fin de año

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Confirmada la aportación económica de la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid (UVa) acelera para iniciar el procedimiento que desembocará en la construcción de unas nuevas instalaciones deportivas para el Campus Duques de Soria de la capital provincial. El objetivo marcado es que el complejo deportivo pueda iniciar obras entre finales de año y principios de 2026. Para ello será necesario culminar un proyecto que está muy avanzado y completar el proceso de licitación que se prevé lanzar en verano, según avanzó el vicerrector del Campus, José Luis Ruiz Zapatero.

Fue a finales de marzo cuando la Junta, en el consejo de Gobierno, autorizó una transferencia de crédito para permitir que las universidades públicas cuenten con los 10,8 millones previstos por la Consejería de Educación para este año 2025. Parte de ese dinero se sumará a los 600.000 consignados por la propia Universidad de Valladolid este año para l construcción de unas nuevas instalaciones deportivas para el Campus soriano.

«Vamos para adelante», confirmó el vicerrector del Duques de Soria. El proyecto del nuevo polideportivo ha sido desarrollado por la Unidad Técnica de Arquitectura de la propia Universidad y está «muy avanzado» aunque, según explicó Ruiz Zapatero, se baraja la posibilidad de llevar a cabo la contratación de un estudio externo para completar el proyecto y «agilizar» el trabajo dado que además la UVa tiene entre manos otros proyectos importantes en el resto de Campus.

Más allá de esa cuestión, desde la UVa buscan acelerar el proceso con el objetivo de que en torno al verano, «cuanto antes mejor» pueda publicarse la licitación de las obras. Al no estar completamente terminado el proyecto no se ha fijado un presupuesto definitivo para las nuevas instalaciones aunque la previsión es que se sitúe en el entorno de los 2 -2,5 millones de euros. El calendario marcado por los responsables universitarios contempla con que el proceso de licitación pueda estar prácticamente finalizado a finales de año y la esperanza es que las obras puedan comenzar en este 2025. Si los plazos se alargan, el arranque de las obras quedaría fijado para las primeras semanas de 2026. «La idea y la intención que tenemos es que se pueda quedar encauzado de manera rápida», insistió el vicerrector del Campus.

La ampliación del Campus, focalizada en las nuevas instalaciones deportivas, está directamente vinculada, aunque no sea de forma exclusiva, con el exitoso grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Ahora mismo, el grado ‘solo’ puede recibir a 40 alumnos nuevos cada año cuando se reciben alrededor de 300 solicitudes por curso. Cabe recordar que Soria es el único Campus de la UVA que ofrece unos estudios que cuentan con una elevada demanda. La previsión es que las nuevas instalaciones permitieran elevar el número de nuevas matrículas hasta el entorno de las 60-70, como mínimo. Las nuevas instalaciones son vitales para el desarrollo de las clases prácticas y además complementaria las actividades físicas del restos de la comunidad universitaria. La ampliación no solo permitiría prácticamente duplicar los alumnos del grado, sino que además abriría la puerta a poder implementar estudios de posgrado y dobles titulaciones por ejemplo.

¿Y el Ayuntamiento?

Desde el primer momento, desde la UVa manifestaron su voluntad de que el proyecto para las nuevas instalaciones deportivas contara con la participación de la Junta y el Ayuntamiento de Soria. Cerrada la aportación del Gobierno autonómico, la entrada de la ciudad en el proyecto aún no se ha cerrado. El vicerrector insistió en se mantiene abierta la posibilidad de diálogo y que las relaciones con el Ayuntamiento son fluidas. El alcalde, Carlos Martínez, también ha mostrado desde el primer momento su voluntad a colaborar, a cambio de que la ciudad pueda disponer de las instalaciones en determinados momentos y siempre que no incluyan en el desarrollo de la actividad lectiva. El acuerdo aún no se ha cerrado ni está completamente descartado, pero hay cuestiones que aún hay que determinar como el coste definitivo de las instalaciones o la contratación del personal que estará al cargo de las mismas. Esos son los principales flecos en los que ambas instituciones esperan encontrar puntos de acuerdo en las próximas semanas.