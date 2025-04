El PEMA finaliza obras en mayo con el 70% del suelo ya comprometido

Hace prácticamente 15 años que se puso la primera piedra de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) hoy convertida en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA). Tres lustros marcados por procesos judiciales hasta lograr el visto bueno definitivo un proyecto promovido por la Junta de Castilla y León como un polo de desarrollo para la provincia de Soria. En cuestión de semanas las obras del PEMA estarán finalizadas en lo referente a la urbanización del área empresarial y a dos de los sectores del complejo de las Cúpulas de la Energía, según confirmaron desde el Gobierno autonómico, que asegura además que el 70% del suelo finalista está comprometido.

En el entorno del PEMA hay dos grandes obras ‘abiertas’ en este momento –sin contar las propias de las empresas– que son ejecutadas a través de Somacyl, empresa pública vinculada a la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio. Las obras de urbanización del sector I contemplan una actuación sobre 350.000 metros cuadrados que su sumarían a los 400.000 metros ya urbanizados en las obras acometidas hace años. La inversión asciende a unos 5 millones de euros y según explicaron desde la Junta de Castilla y León «las obras se están rematando y tiene previsto su finalización a finales del mes de abril», es decir, en cuestión de días.

La otra gran obra corresponde a la finalización del complejo de la Cúpula de la Energía, el emblemático conjunto de edificios que está compuesto por 7 sectores. Las obras en marcha suponen una inversión de más de 12 millones de euros y contemplan consolidar los siete sectores y finalizar cinco de ellos. Los otros dos quedan pendientes de una futura intervención que se ejecutará cuando se cierre la llegada de proyectos empresariales que ocupen esos espacios. Estas obras también están en su parte final. «Los módulos 1 y 2 se finalizarán en mayo y el resto en septiembre», aseguró la Junta. Cabe recordar que uno de los módulos que ahora se finalizará será el que se ponga a disposición de la multinacional soriana Solarig.

Además de la cúpula que albergará a la empresa energética, hay otras dos que se destinarán a servicios generales y espacio comunes del área empresarial –auditorio o restaurante–. Por último, otros dos sectores se ocuparán con servicios públicos como el Centro Regional de Formación del Profesorado y el Centro de Formación Profesional para el Empleo. Precisamente, anticipando el final de obra de las cúpulas, desde el consejo de Gobierno de la Junta se autorizaron 1,5 millones para la adquisición del equipamiento necesario para estos dos centros.

El PEMA llega al final de sus obras con «el 70% del suelo finalista comprometido o vendido», asegura la Junta. Ya implantadas Enso y Carbures vinculadas a la CMA, el estreno del PEMA llegó con el traslado de Moreno Sáez ya se conocen otras iniciativas que llegarán a Garray de diversos sectores como «empresas del sector agroalimentario (Gepisa), energías renovables (Solarig y Elyse), empresa de transporte de viajeros, reciclaje de residuos (Grupo Viguera) , gestión integral de reciclaje de aerogeneradores (Gira Wind), Asociación Forestal de Soria (Asfoso), alimentación (Maheso) y Centro Maderaula de la Fundación Cesefor. Por ejemplo, Maheso o Viguera ya han iniciado obras mientras que las próximas serán Asfoso y Cesefor. La francesa Elyse también está en proceso de culminar los procedimientos de autorización.

HIDRÓGENO

Otro de los atractivos del PEMA está vinculado con la energía y más concretamente con el hidrógeno verde. Soria forma parte del proyecto autonómico del Valle del Hidrógeno presentado el pasado mes de marzo por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco que pretende situar a Castilla y León como «motor de transformación energética e industrial». Soria participa con dos proyectos, la planta de Redexis y el proyecto de Elyse.

En cuanto a la planta de Redexis, desarrollada de la mano de Somacyl, cabe destacar que es la primera planta de hidrógeno operativa de la Comunidad autónoma. Sus obras ya han finalizado y «ha superado las pruebas de puesta en marcha».

Ahora mismo se trabaja en el hidrogenoducto que servirá para distribuir el hidrógeno producido. Se encuentra en «fase de tramitación». «Cuando estén finalizadas estas obras se producirá el inicio de actividad del conjunto, previsto para el mes de diciembre de este año», explican desde la Junta. El hidrogenoducto tiene prevista una extensión de prácticamente siete kilómetros de longitud y pasará por los municipios de Soria, Garray y Golmayo. El pasado mes de febrero la infraestructura recibió el visto bueno de la comisión territorial de Medio Ambiente.

MEJORAS EN LA RED ELÉCTRICA

Con las obras del PEMA ya prácticamente finalizadas, desde la principal preocupación ahora se encuentra en el diseño de la nueva planificación eléctrica, clave para atraer nuevos proyectos empresariales.

Desde la Junta se es clara, el desarrollo del PEMA y del resto de la provincia requieren «que se refuerce la red de transporte y distribución». En este sentido explican que «estamos pendientes desde hace más de un año de que el Ministerio y Red Eléctrica presenten el documento de planificación 2025-20230 que debe incluir las infraestructuras necesarias para garantizar las necesidades de consumo energético de los proyectos planteados, tal como ha solicitado reiteradamente la Junta de Castilla y León».

En el caso concreto de Soria las peticiones se centran en el refuerzo en subestación de Almazán, refuerzos desde la nueva subestación de Zuzones y apertura de la nueva línea Magaña-Coscurita en el entorno de Soria para reforzar el abastecimiento del PEMA y del entorno de la capital.

La situación es preocupante ya que «actualmente no hay disponibilidad de energía en este entorno por encima de las dotaciones básicas, y si no se ejecutan con celeridad los refuerzos necesarios quedará muy comprometido el desarrollo de estos y otros muchos proyectos importantes para el futuro de la provincia». «Soria y Castilla y León generan energía renovable que no es posible consumir aquí por falta de inversiones de Red Eléctrica y el Ministerio, y que se transporta hacia otras Comunidades Autónomas en las que si se podrán instalar las industrias que aquí hoy no pueden», remarcan desde la Junta.