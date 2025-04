La soriana Luna López presenta su primer libro con solo 14 años

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

'Mi pequeño gran pueblo' es el título del cuento que ha escrito la joven soriana Luna López Vicente, de 14 años, y que este jueves presentará en la sala infantil de la Biblioteca Pública de Soria. La cita es a las 18.30 horas y la autora también firmará ejemplares de esta obra que dedica a su abuela, por todas las cosas que le enseñó, y a su madre que siempre está a su lado.

El libro, editado por Babidibu, cuenta la historia de Lía que vive en un pequeño pueblo de la España Vaciada, rodeada de naturaleza, pero a pesar de ser la única niña, no encuentra momento para aburrirse, pues cada día es una aventura por descubrir. Es un cuento basado en las vivencias de la pequeña Lía y su día a día en un pueblo muy pequeño, en el que se respeta el reciclaje y se valora mucho la sabiduría que transmiten las personas mayores. Además, Lía comprende que es mejor no juzgar por las apariencias y que hay que tener cuidado con los prejuicios y habladurías.

Luna destaca su pasión por la escritura y por crear historias «desde muy muy pequeña» con la ilusión «de que las historias que escribo las pueda leer todo el mundo». Algo que ya ha cumplido. 'Mi pequeño gran pueblo' salió a la venta durante el pasado mes de agosto con una tirada cercana a los 2.000 ejemplares. La historia que plasma en el papel lleva ya escrita varios años. Su familia le animó a presentarla a alguna editorial ya que confiaban en su potencial. «Había un concurso abierto en la editorial Babidibu y fue seleccionada», indica Luna que especifica que «la escribí cuando estaba en 6º de Primaria», es decir, con 11 años. Por lo que el proceso hasta ver el libro terminado ha sido largo. Luna destaca que la editorial ha respetado la historia «aunque sí he tenido que darle matices».

La historia del libro está ilustrada por el italiano Mirko Filippi. «El ilustrador lo elegí yo entre varios que me propuso la editorial y es verdad que tuve que cambiar algún matiz porque había conceptos que no entendía», explica.

Luna indica que «Lía es la única niña que vive en un pueblo muy pequeño. Ayuda a los vecinos pero hay un señor raro. Se relaciona con Luis y sus cabras, con Marcelina y sus gallinas... Pero ella se empeña en conocer y ayudar al misterioso Benito dejando claro que a veces la amistad más grande se encuentra en el lugar más pequeño».

Aunque no es un libro autobiográfico, Luna sí puede verse reflejada en Lía de alguna manera ya que ella misma sabe lo que es vivir en un pueblo muy pequeño como Montejo de Tiermes, un pueblo de apenas 50 habitantes. Sin embargo, «no por ello soy una niña triste o aburrida», subraya.

Nacida en Soria 2010, vive en Montejo de Tiermes y cursa 2º de la ESO en San Esteban de Gormaz. Desde muy pequeña le encantaban los cuentos e inventar personajes con sus historias. En la actualidad le apasiona la novela gráfica y la lectura en general. Entre otras aficiones que tiene, están la escritura, la pintura, la ilustración, la naturaleza, las aves y la micología.

A Luna le encantaría seguir publicando aunque, asegura, «por ahora no hay nada en el horno». Sin embargo, añade, «las historias siempre están». Ahora, explica, «estoy descubriendo la poesía, que también me atrae mucho». La joven escritora reconoce que no tiene un libro preferido. «Toco un poco todos los palos. Leo todo lo que cae en mis manos. Ahora estoy empezando con Lorca. Voy probando. Si veo que algo, autor o género, no me gusta, cambio». Ahora, de momento, toca disfrutar de la presentación. Su familia y amigas están muy orgullosas de ella y de lo que ha conseguido.