Las empresas sorianas se posicionan para captar inversiones en Defensa

El pasado martes el consejo de Gobierno aprobaba el denominado el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, anunciado semanas antes por el presidente Pedro Sánchez en el Congreso. El programa contempla la movilización de inversiones que superarán los 10.000 millones de euros y su primer objetivo es «garantizar la seguridad de España y sus ciudadanos en el actual contexto geopolítico y tecnológico». Soria, hoy en día con una muy escasa presencia en la industria de la Defensa, espera poder beneficiarse de esas inversiones. En ese contexto, tanto la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) como la Cámara de Comercio buscan posicionar la provincia como receptora de proyectos e inversiones.

La tarea no va a ser fácil. Tras la presentación del Plan el martes el Gobierno publicó con posterioridad el desglose, a grandes rasgos, del destino de las inversiones, que no incluye ninguna mención a Soria al contrario de otros territorios como León o Zamora. No obstante, desde hace semanas se viene desarrollando una labor para poder ofrecer la provincia y sus áreas industriales a aquellas empresas que ante el aumento de producción requieran expandir sus instalaciones.

La directora general de FOES, María de los Ángeles Fernández, explica que «de inicio» el Plan presentado por el Gobierno «aporta poco a Soria» ya que «principalmente va dirigido a las empresas del sector que ya existen y que fundamentalmente se encuentran en regiones como Madrid, Andalucía o Galicia, por ejemplo». En este sentido, FOES ve difícil que la provincia se pueda beneficiar de «inversiones directas» dado la prácticamente nula implantación de industria de este tipo en Soria. No obstante «podríamos, y lo dijo en condicional, beneficiarnos, a través de las empresas pequeñas o medianas que sean suministradoras de esas grandes empresas».

Fernández insiste en que los proyectos deberán contar con suministros y muchas de esas empresas de menor tamaño tendrán que dar respuesta a mayores volúmenes de producción. Es en ese punto donde puede estar la oportunidad de Soria. A modo de ejemplo, es un ‘modelo’ similar a la industria del automóvil. Soria no tiene grandes centros productores de vehículos, pero sí una industria auxiliar muy potente. La directora general de la patronal soriana explica que FOES ya ha realizado «contactos» con empresas que se sitúan en ese nivel. «Se ha sembrado y veremos que es lo que ocurre cuando el plan efectivamente se ponga en marcha», subrayó.

Desde FOES recuerdan que la posibilidad de aumento en el gasto en defensa lleva ya tiempo sobre la mesa y por ello el trabajo se ha realizado durante las últimas semanas contactando «con empresas tanto de España como de la Unión Europea». «Hay que buscar ese segundo nivel», insistió subrayando que desde la patronal se ha realizado un trabajo previo «para tener detectadas esas posibles empresas desde hace tiempo».

Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio de Soria también está atenta a las posibilidades que puedan surgir cuando se inicie el desarrollo del Plan y esperan que haya oportunidades para la provincia de Soria. «Consideramos que el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa anunciado por el Gobierno puede representar una oportunidad estratégica para territorios como el nuestro», explicaron. La Cámara de Comercio de Soria estará «atenta» y «dispuestos a colaborar para que este tipo de iniciativas puedan materializarse también aquí, en nuestra provincia». «Vamos a ser parte activa en la detección de oportunidades vinculadas al sector de defensa, en coordinación con las administraciones competentes y el tejido empresarial local», aseguran desde la entidad cameral.

No obstante, desde la Cámara también se están explorando otras posibles vías de colaboración con el sector militar. Según explicaron «antes incluso del anuncio de este plan, desde la Cámara de Comercio de Soria ya estábamos sentando las bases para un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Defensa, a través del coronel subdelegado de Defensa en Soria, Ángel Esparza López». Ese acuerdo tiene como objetivo «facilitar la formación y la inserción laboral de militares que han finalizado su carrera en las Fuerzas Armadas, algo que consideramos de enorme valor tanto desde el punto de vista social como para el propio tejido empresarial soriano, que puede beneficiarse del talento de estos profesionales».