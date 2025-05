Luz verde al edificio de 9 plantas que sustituirá la gasolinera de Saavedra

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Sesión tranquila, y corta, en el Pleno municipal ordinario correspondiente al mes de mayo, alejada de las polémicas y tensiones de sesiones precedentes. Los dos puntos del orden del día, relativos al cambio urbanístico que afecta a la gasolinera de Saavedra y el pleito con Noviercas por el Monte Toranzo, fueron aprobados por unanimidad. El único ‘choque’ llegó en el turno de ruegos y preguntas entre el alcalde, Carlos Martínez, y el portavoz de Vox, Fernando Castillo, a cuenta de una supuesta actuación policial en la ciudad.

El asunto principal estaba circunscrito al ámbito urbanístico con la aprobación definitiva del Estudio de Detalle para la reordenación de los volúmenes de Saavedra 2. En resumen, el cambio urbanístico aprobado permitirá el desarrollo de la parcela donde aún hoy es visible la antigua gasolinera junto al antiguo Hotel Caballero. Ya sin actividad para el suministro de combustible, la parcela se transformará en un edificio de nueve plantas, según queda establecido en el documento aprobado ayer. Ahora se deberá completar la tramitación con la aprobación por parte de la Junta y eso activará la posibilidad de que el promotor presente el proyecto para el desarrollo, obtenga la licencia y, en último término, construya el nuevo edificio.

La propuesta venía avalada por el respaldo de todos los grupos municipales en la comisión de Desarrollo Sostenible. El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, detalló algunos aspectos del Estudio de Detalle que persigue «reordenar los volúmenes para mantener el espíritu del Plan General de Ordenación». La operación servirá para mejorar la oferta e vivienda en la capital y el principal problema radicaba en las ventanas y espacios en la parte que da al lateral del antiguo hotel. La solución adoptada es un retranqueo de 12 metros que se reduce a 5 en la planta baja. El resultado será edificio de «nueve alturas alineado con lo ya existente» y vendrá a «cerrar» la manzana en la que empieza Eduardo Saavedra.

De la misma forma, también se presentaba ante el Pleno con el respaldo unánime de los grupos la interposición de un recurso contra el acuerdo de la Junta sobre el deslinde entre los municipios de Noviercas, Borobia, Ólvega y Soria y que afecta al conocido como Monte Toranzo. Muñoz recordó el procedimiento, que se inició hace una década, y que la cuestión atañe únicamente a la jurisdicción del territorio, que por la resolución de la Junta pasó a Noviercas, y no a la propiedad, que se mantiene en manos de la capital provincial y la Mancomunidad de los 150 pueblos.

«Poca vergüenza»

En el turno de ruegos y preguntas se elevó la tensión en el Pleno a cuenta de las cuestiones planteadas por Vox. Fernando Castillo preguntó tres cuestiones: La situación del convenio con Amigos de la Saca para la compra de los toros de San Juan y su procesos judiciales internos; el proceso de adjudicación del barco del Duero y la existencia de reclamaciones contra el Ayuntamiento por caídas en el carril bici. El principal problema lo generó no obstante, el ruego. Castillo pidió al alcalde que «no usen a agentes de la Policía Local para el seguimiento y amedrentar» a vecinos de Soria aludiendo a un episodio ocurrido en la tarde del miércoles en el que, según aseguró, se detuvo a un vecino «por no llevar el DNI o el carnet de conducir». Castillo afirmó también que tras ser detenido la Policía no facilitó a dicho vecino el atestado del incidente.

El ruego obtuvo una airada respuesta del alcalde, Carlos Martínes. «¿Nos acusa, a mí o al equipode Gobierno, de utilizar a la Policía Local para amedrentar ciudadanos como si fuera una policía patriótica», cuestionó el alcalde. Martínez defendió el «rigor» del cuerpo municipal y aseguró que en todo caso desconocía el incidente aludido por Castillo. El alcalde instó a que en el caso de conocer una situación como la descrita debería haberlo denunciado en el Juzgado y que si se han producido comportamientos abusivos se abrirán los oportunos expedientes. Por último, volvió a afear a Castillo que «vierta dudas» sobre la actuación de la Policía Local.

En cuanto a los otros asuntos, Martínez indicó que las cuestiones judiciales internadas de cualquier asociación no interfieren en los convenios municipales firmados, salvo que haya riesgo de incumplimiento del propio convenio, lo cual, en el caso de Amigos de la Saca «por lo que tengo entendido no es el caso». Asimismo, defendió la actuación de los técnicos de contratación en el procedimiento del barco y y aseguró desconocer si habían llegado reclamaciones por caídas. Martínez lamentó el turno de Castillo cuestionando que «solo busca ruido y su minuto de gloria».