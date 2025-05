El portavoz de Vox pide "disculpas" a la Policía Local de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Pleno ordinario del mes de mayo celebrado el pasado jueves en el Ayuntamiento de la capital fue una sesión tranquila, con los dos asuntos del orden del día respaldados por unanimidad, y la tensión llegó en el turno de ruegos y preguntas a colación de una 'petición' del portavoz de Vox, Fernando Castillo, en la que solicitaba al alcalde, Carlos Martínez, "que no se usen agentes para seguir y amedrentar" a vecinos de la ciudad. Hoy, a través de su perfil oficial, Castillo pide perdón y reconoce que "a raíz de una información insuficientemente contrastada de la que saqué conclusiones también erróneas puse en duda el buen proceder en su actuación".

Según expuso Castillo en el Pleno, su petición al alcalde se basaba en un suceso supuestamente acaecido en la tarde del miércoles en la que se detuvo a un vecino por "no llevar el DNI o el carnet de conducir", que, según explicaba el concejal "no era obligatorio". El líder de Vox indicaba también que ese ciudadano había sido trasladado al calabozo donde se le leyeron sus derechos pero "no se le entregó copia del atestado".

El alcalde de Soria se mostró muy enfadado por las palabras de Castillo preguntándole si su ruego era una acusación para el propio regidor o su equipo de Gobierno de "utilizar" a la Policía Local para amedrentar a vecinos de la ciudad. "¿Cree que usamos a la Policía Local como una policía patriótica?", preguntaba el alcalde incrédulo. "Tiene usted poca vergüenza", le espetaba. Martínez explicaba que desconocía el caso por completo, pero que si se hubiera producido un caso de abuso policial la labor de Castillo era denunciarlo donde corresponde y volvía a lamentar que el concejal "diera voz a acusaciones infames para sembrar la duda sobre la Policía local". "Desconozco si pasó, pero confío en la profesionalidad de la Policía y si hubiera algún caso de abuso, se perseguirá, pero no venga a verter dudas sobre la labor de la Policía Local", culminaba.

Esta misma mañana, el portavoz de Vox admitía su error a través de su perfil oficial en redes. "Pido públicamente disculpas al cuerpo de Policía Municipal de Soria por las palabras expuestas ayer en el Pleno del Ayuntamiento. A raíz de una información insuficientemente contrastada de la que saqué conclusiones también erróneas puse en duda el buen proceder en su actuación durante una intervención que se saldó finalmente con un atestado" explicaba añadiendo que "me duele especialmente haberme equivocado ya que mi consideración, respeto y apoyo por éste y el resto de #FCSE han estado muy presentes a lo largo de mi trayectoria personal y política. Y así seguirá siendo".