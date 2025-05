La abogacía pide retribución para los desplazamientos en el turno de oficio

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Colegio de Abogados de Soria celebró su fiesta patronal en honor a San Saturio con la jura de nuevos letrados e imposición de insignias a compañeros y no ejercientes. Lo hizo en un acto solemne en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Soria donde tampoco faltaron las reivindicaciones. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, CGAE, Salvador González, reclamó una mejora urgente en las condiciones de los profesionales del turno de oficio, como la retribución de los desplazamientos, la mejora de los baremos o el pago de la mediación previa a juicio.

«En Soria, como en otras provincias, los desplazamientos muy extensos, pero la nueva configuración de la estructura judicial puede hacer que sea todavía más complicado. Lo que hacen falta son medios, sobre todo en zonas rurales nos encontramos que no se entiende la dificultad para ofrecer una justicia ágil, un asesoramiento, asistencia a detenidos ágil porque falta medios», manifestó González en el acto festivo celebrado los abogados sorianos, que también contó con el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez.

El responsable del CGAE recordó que ahora se implanta una Ley de Eficiencia que va a modificar la estructura de la justicia y que impone unos intentos de acuerdo y conciliación entre las partes cuya retribución no está prevista para los abogados. «Es un momento difícil para la abogacía, hay que asumir ese cambio de modelo en la justicia y las certezas no son muchas, trabajamos con el Ministerio en soluciones pero no está siendo fácil», afirmó, recalcando que «es de justicia que la actividad negociadora previa a juicio de la abogacía del turno de oficio sea, siempre y en todo caso, remunerada. Con el acceso a la justicia, especialmente de los más vulnerables, no se juega».

González celebró el reciente aumento del 8% en las retribuciones del turno de oficio con efectos retroactivos en el llamado territorio Ministerio, pero puso de manifiesto que se trata de un avance «insuficiente» para ofrecer una retribución justa, «que no incorpora actuaciones que hacemos los abogados no retribuidas. Ni mucho menos nos conformamos. Urgen nuevas actualizaciones», especificó. Y citó entre las reivindicaciones del turno de oficio, la guardia a disposición retribuirla, también los desplazamientos, y mayores guardias para que el abogado acuda con menor dificultad a los centros de detención.

En ese sentido, reclamó al legislador que impulse una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que modernice y dignifique el sistema y que responda a las necesidades actuales del servicio público que presta la abogacía.

Además, el máximo portavoz de los abogados puso en valor el papel vertebrador de los Colegios y Consejos de la Abogacía en todo el país y su compromiso con la formación continua, la defensa de los derechos humanos y la presencia activa en Europa.

En concreto se refirió al de Soria, al frente del cual se encuentra Carmen Fernández: «Un colegio muy importante para la abogacía española, leal, defendiendo el estado de derecho en estos momentos tan difíciles en todo el mundo».

A pesar de todo ello, González concluyó con un mensaje positivo, «sabremos lidiar con la legislación y los medios como lo hemos hecho siempre y sin dejar de reclamar lo que corresponde, que a profesionales que dedican sus medios a la justicia sean retribuidos por ello».

El acto concluyó con la jura de Nerea Laseca como nueva letrada, la imposición de la insignia de oro al mérito colegial a Samuel Martínez Egido, y la de plata a Esperanza Buberos, Mercedes Villar y Antolín Lucas. El diploma a los abogados no ejercientes fue para Teresa Martínez y también hubo un recuerdo póstumo para Silvio Orofino.