El plató de Soria apenas produce 16.200 euros

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Soria presume de una extensa vinculación como escenario de producciones cinematográficas con filmes como Doctor Zhivago o Campanadas a Medianoche grabadas en el imaginario colectivo y más recientemente el éxito de series El Pueblo o El Cid. Desde 2019 se puso en marcha la oficia de la Soria Film Commission para atraer más rodajes a la provincia. Se trata de un mercado con amplia competencia y el año pasado apenas hubo 9 producciones en Soria con un impacto económico de 16.200 euros.

La Castilla y León Film Commision publicó el pasado mes de abril la memoria de 2024 con cifras de toda la Comunidad, incluidos los aportados por la Soria Film Commission. En el conjunto de Castilla y León los rodajes crecieron de forma importante, pasando de 265 a 339 producciones. En el caso de Soria destacar que en 2023 hubo dos rodajes mientras que en 2024 se elevaron a 9.

Durante el año pasado Soria fue el escenario de un largometraje, un programa de televisión, cinco videoclips y dos vídeos promocionales, según la citada memoria. Estos rodajes supusieron el 2,5% del total de producciones de Castilla y León.

La producción más importante de Soria fue la película Jukebox del finlandés Rax Rinnekangas y que rodó en Berlanga de Duero, el yacimiento de Numancia y los arcos de San Juan de Duero. El film se rodó a principios de 2024. En el 2023 la producción más destacada fue el largometraje Suerte de Pinos.

Ficha de Jukebox en la memoria de la Film Commission.HDS

En cuanto al impacto económico, desde Castilla y León Film Commision se cifra en poco más de 16.000 euros, tal y como está explicado. En la propia memoria se indica que "para calcular el retorno económico de las producciones audiovisuales rodadas en Castilla y León, desde Castilla y León Film Commission se solicita a los productores que, en la medida de lo posible, faciliten información sobre el importe de gasto incurrido en la Comunidad mediante el cumplimiento de un formulario". Cuando no hay respuesta o no se tienen datos "se realiza una estimación del gasto realizado por las productoras en base al número de días de rodaje y el número de personas que forman parte del equipo. A ello, se añaden las tasas por día de rodaje". Esta estimación "no incluye los importes destinados por los productores a servicios de figuración, equipos técnicos u otros servicios auxiliares que pudieran prestar las empresas locales".

Tal y como publicó este medio a principios del pasado mes de febrero la Film Commission de Soria está trabajando para cerrar "dos grandes proyectos" para la provincia, aunque no se ofrecieron más detalles. En sus cinco años de andadura la oficina se han logrado atraer producciones de series nacionales destacadas como El Cid, El Pueblo o La Unidad.