Los jurados califican de «chasco» el interés vecinal por ‘entrar’ en fiestas de San Juan

A la pregunta de cómo está resultando este año la campaña de las cuadrillas para que los vecinos entren en fiestas, el portavoz de los jurados, Ramón Aragonés, de La Cruz y San Pedro, lo tiene claro, «un poco chasco», la razón es muy simple, «esperábamos que entrara más gente». Aunque estima que las cifras pueden rozar las del año pasado, es decir, que no va a ser una debacle, sí reconoció que están detectando cada vez más reticencias para participar económicamente en la cuadrilla. «Vemos todo tipo de excusas, desde que ya están en una peña a que se ausentarán en los días de San Juan, incluso quien nos ha dicho que como no puede aparcar en su calle, como protesta, no entra en fiestas», comentó Aragonés, un tanto preocupado por el devenir de esta situación. Tanto que el primer día de la campaña puerta a puerta, a la que acudieron él y la jurada, Vanessa Palomar, ya detectaron el problema.

Aragonés dirigió sus temores al Ayuntamiento para trasladar «que o se plantea otro sistema o esto desaparece en cuanto desaparezca la gente mayor. Lo que me preocupa no es ahora, sino lo que venga después». Desde la Concejalía de Festejos aplacaron sus malas perspectivas, convencidos de que se llegará a las cifras de otros sanjuanes, en torno a los 800 vecinos por cuadrilla.

El portavoz de los jurados afirmó que es la tónica general en el conjunto de las cuadrillas. «Las personas mayores entran todas, son conocedoras de las tradiciones y no dicen que no, pero los jóvenes con los jóvenes es diferente, falta concienciación. Y no todo son verbenas, que las fiestas de San Juan se viven de día», remarcó, haciendo hincapié en los usos y costumbres y «el espíritu sanjuanero».

Aragonés también puso un pero a la respuesta dada por el comercio soriano, también «reticente». «Creíamos que iba a entrar todo el mundo y vemos que no es así», resumió sobre la decepción de una situación que cree que mejoraría enseñando a los pequeños la esencia de las fiestas de San Juan, «únicas y diferentes». Por eso se congratula de las visitas que organizan estos días a las cuadrillas distintos centros educativos y colectivos para conocer desde dentro cómo son los preparativos.

Hasta ahora ya han realizado tres visitas a los hogares de la ciudad, a distintas horas, para dar oportunidad a todos a entrar en fiestas y poder disfrutar de las tajadas de Sábado Agés y Domingo de Calderas, además del tradicional pañuelo de cualquier sanjuanero que se precie. Falta un cuarto intento, pero también recuerda que los locales de cuadrilla están abiertos por las tardes para recibir a todos los sorianos que quieran apuntarse. Este año, estiman que el coste rondará los «30 ó 32 euros».

Y mientras las cuadrillas van dando pasos en la organización de las fiestas, también las peñas van avanzando y ya son visibles los chiringuitos en el monte Valonsadero, preparados para la gran cita del Desencajonamiento, que será el sábado 31 de mayo. El primer acto presanjuanero en el monte Valonsadero recibirá a los astados para La Saca, que todavía no conocen los jurados.

El portavoz señaló que estaba prevista una visita a la ganadería Toros de Fuenterroble, de la finca de Brihuega, en la provincia de Guadalajara, el pasado 10 de mayo, pero la adversa meteorología que provocó el mal estado de la dehesa donde se encuentran los astados hizo desistir y será el próximo domingo cuando retomen la iniciativa algunos de los alcaldes de barrio.