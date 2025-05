El Conservatorio de Música de Soria registra 67 solicitudes para el próximo curso

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Tras el cierre del plazo para acceder a cursar estudios en el Conservatorio de Música Oreste Camarca, la valoración de los datos es muy positiva por parte de su director, Rubén Perelló que destaca que se han registrado 67 solicitudes de acceso al primer curso de enseñanzas elementales mientras que han sido 49 las presentadas para acceder al primer curso de enseñanzas profesionales. En el primer caso, los números, apuntó Perelló «prácticamente se mantienen ya que el año pasado se presentaron 67 pero donde se ha experimentado un incremento notable es en los alumnos interesados en acceder al segundo ciclo, a las enseñanzas profesionales» apuntando, además, «que la gran mayoría de las solicitudes parten del propio centro soriano ya que únicamente cinco son de fuera». Por otra parte, continuó, «hemos recibido 12 instancias para acceder a cursos intermedios de enseñanzas elementales». Los listados de solicitudes admitidas ya pueden consultarse en la web del centro.

Respecto a la prueba de acceso al primer curso de elemental, Perelló aconsejó a los aspirantes que «estén tranquilos ya que no es una prueba eliminatoria sino que es de aptitud y, de hecho, no se requieren conocimientos previos de música» haciendo hincapié en que la mayoría de las solicitudes son de niños de 8 años, edad a la que el Conservatorio abre sus puertas a los estudios musicales (salvo casos excepcionales).

En cuanto a la elección de instrumentos, Perelló indicó que «es cierto que algunos instrumentos tienen más demanda que otros como pueden ser la trompa, la tuba o el fagot que, sin embargo, este curso sí han contado con presencia entre los alumnos que están cursando primero». Sin embargo, y aunque las pruebas de acceso se realizan en torno a la semana del 16 de junio (se informa en la web del Conservatorio y en el tablón de anuncios del centro), lo cierto es que hasta septiembre no se conoce realmente cuál es el número concreto de vacantes que hay. En este sentido, Perelló aconsejó a los aspirantes «que no se centren solo en un determinado instrumento ya que no hay instrumento feo».

«Es un proceso complicado que se acaba de gestionar en septiembre ya que a los alumnos que han completado sus estudios, después de diez años, se unen los que, por la razón que sea, deciden no continuar, los traslados de expediente... Por lo que hasta septiembre no conocemos el número exacto de vacantes y de instrumentos», subrayó Perelló aunque apuntando que, la tónica habitual es que el centro disponga de «entre 60 y 70 plazas» para incorporar alumnos de primero de enseñanzas elementales.

25 alumnos graduados

En este sentido, destacó Perelló, el pasado jueves, 22 de mayo, se celebró la graduación de los 25 alumnos que han terminado sus diez años de estudios musicales (cuatro de elemental y seis de profesional». Por lo que, añadió, «de momento sabemos que vamos a contar con 25 vacantes de los alumnos que han concluido sus estudios». El acto de graduación, explicó, «es un evento que no lleva muchos años realizándose pero ha llegado para quedarse. Es un acto muy emotivo tanto para las familias como para los profesores y para los propios alumnos que han pasado diez años en este centro y donde se han formado como músicos y como personas. Los alumnos se implican mucho en este acto, con discursos, vídeos, un concierto... Algunos no pudieron estar presentes porque les coincidió con la graduación del instituto, pero, aún así los tuvimos presentes y conseguimos que fuera muy especial», concluyó.

Mientras tanto la actividad en el Conservatorio no ha terminado ya que, aunque están desarrollándose las audiciones y recitales de final de curso de las diferentes especialidades, las clases continúan de cara a las pruebas específicas del tercer trimestre que se celebran en los próximos días. Además, el próximo viernes, las alumnas de la Escuela de Danza NaturPilates deleitarán a los asistentes con varios bailes en los que mostrarán todo lo aprendido durante el curso. El 11 de junio se celebrará el concierto de final de curso en el Auditorio del centro y el 12 de junio se celebrará el concierto ‘Sonidos de Soria’ en el Palacio de la Audiencia. El 20 de junio tendrá lugar a las 18.00 horas un microconcierto por el Día Internacional de la Música mientras el 23 de junio a las 18.00 horas se celebrará el microconcierto Fin de Curso para cerrar el curso 24-25 para todos los alumnos (Fin de curso todos los cursos (excepto para los de 6º Enseñanzas Profesionales que lo hicieron la pasada semana).