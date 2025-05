«Tenemos una sanidad como nunca pero siempre se pide más»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Nuevas Ambulancias Soria está de celebración. Este año sopla 30 velas y lo hace movilizando a más de 200 pacientes diarios, dentro y fuera de la provincia, para acercarles a la sanidad que necesitan. Flori Ortega Requena fue la fundadora en 1995 y desde entonces se ha hecho cargo de las concesiones con el Sacyl. Ya va por la séptima (un contrato de seis años, renovado hace uno y medio). Destaca la importante innovación de los vehículos, algunos auténticos quirófanos móviles, y la fiabilidad de un servicio que avalan 200 trabajadores en Soria. Asume las quejas, al tiempo que afirma, «tenemos una sanidad como no hemos tenido nunca, pero siempre se pide más». Asegura que con la radioterapia en Soria, harán bastantes servicios menos, pero habrá otros.

Pregunta. ¿Cómo ha cambiado el servicio en estos 30 años de vida de Ambulancias Soria?

Respuesta. Muchísimo. Antes ocurría algo y el primer coche que pasaba por la puerta o el vecino cogía al afectado, ahora hay tantas ambulancias, tan cerca, con la seguridad y la comodidad, que es mucho más efectivo. En 1995 teníamos 17 ambulancias, con las de reserva incluidas, y éramos 17 personas. Entonces no había soportes, sólo una UVI móvil y 16 ambulancias, de las cuales dos eran de reserva, y el resto era para todo. Después de 25 años se empezaron a introducir los soportes, primero la unidad medicalizada, que estaba en Almazán por la noche y por el día en Soria, y posteriormente se fueron introduciendo más vehículos. Ahora tenemos 55 para el Sacyl. La inversión es una verdadera barbaridad. Una UVI móvil puede costar, con el aparataje y todo incluido, en torno a los 150.000 euros. No tiene nada que ver con lo de antes, ahora llevamos mini hospitales. A lo que hay que sumar el personal. Los médicos y enfermeros para los servicios interhospitalarios son contratados por Ambulancias Soria para la UVI, para hacer cateterismos o para pacientes que tienen que trasladarse a Burgos, Valladolid o cualquier otro sitio y requieren de personal sanitario, y pueden hacer una media de dos o tres al día. En la unidad medicalizada los médicos son del Sacyl y en las de soporte, si necesitan médico, van los del centro de salud.

P. ¿Os encontráis con dificultades para contratar al personal médico?

R. Ahora tenemos una buena plantilla, pero sí es complicado. Tenemos cinco fijos y otra lista de médicos y enfermeros que hacen guardias sueltas, que compaginan con el Sacyl.

P. ¿Cómo va a afectar la nueva unidad de radioterapia, cuando se ponga en marcha?

R. Si no se va a Burgos se reducirá el número de viajes hasta allí. Se harán bastantes servicios menos, pero habrá otros, seguro. Unos días más y otros menos. Nosotros hacemos servicios para radioterapia, quimioterapia, consultas, urgencias... todo tipo y bajo demanda. Hacemos mucha hemodiálisis, quimioterapia, y a veces tenemos que ir a Madrid o Burgos a centros concertados por Sacyl para rebajar las listas de espera. Ahora hay un servicio a Madrid para 110 pacientes de trauma, que podemos llevar a varios al día, una media de tres diarios, y luego otra vez a la primera consulta. Todo es a demanda.

P. ¿Cómo se trabaja en una provincia tan extensa y tan envejecida?

R. Con muchas ambulancias, muy buenos profesionales y mucho ímpetu. Hay suficientes ambulancias para llevarlo a cabo. Tenemos una plantilla media de 200 trabajadores en este momento y atendemos a muchísimos pacientes, más de 200 diarios, que pueden ir en servicios colectivos e individuales, de urgencias, consultas, etc. Se hace con unas 45 ambulancias diarias. Lo más habitual es que hagamos actividad programada, para tratamientos de radioterapia, quimioterapia, consultas externas, rehabilitaciones, interhospitalarios...

P. ¿Cuáles son los destinos más frecuentes?

R. A Burgos, Valladolid, Salamanca, Logroño, Madrid, Zaragoza, Barcelona incluso, depende del tratamiento, y llevamos al paciente a la consulta que se nos indica. Por ejemplo, a Barcelona se acude sobre todo para consultas oftalmológicas y pruebas especiales. Donde más vamos es a Burgos porque es el hospital de referencia, básicamente a tratamientos de radioterapia, también para cateterismos. Del total de interprovinciales, Burgos supone un 85%, aunque también hay muchos viajes a Valladolid y a Salamanca, a esta última para temas inmunológicos, oncológicos. Es cierto que antes se iba más a Valladolid y ahora es más a Burgos.

P. ¿En qué porcentaje se reparten los servicios interprovinciales y dentro de Soria?

R. El porcentaje de la provincia, de los pacientes que traemos a la capital, puede ser el 60%. Seis de cada diez viajes los hacemos dentro de la provincia. Sobre todo para hemodiálisis, consultas externas, rehabilitaciones, y también oncología porque la quimioterapia se da en Soria.

P. Trabajan con un material muy delicado, que son los pacientes.

R. Totalmente. Es una actividad muy sensible. Y en función del servicio va un personal u otro. Hay algunos en los que van cinco personas porque requiere de médico, enfermero, técnico, conductor... y hay otros en los que va una sola persona como es el caso del transporte colectivo. Otros que necesitan de conductor y técnico. En el caso de las urgencias, como mínimo, van conductor y técnico, y se pueden sumar médico y enfermera, en función de lo que se necesite. Eso se coordina todo desde el centro de urgencias y emergencias del 112, en Valladolid. Ellos demandan el servicio y qué se requiere, si es un soporte vital avanzado, si soporte vital básico, si es la UME (unidad medicalizada de emergencias)... A partir de ahí se llama a los técnicos y ellos deciden qué tipo de ambulancia tiene que ir inmediatamente.

P. ¿Con qué tiempos de respuestas?

R. En un minuto y medio o dos minutos. Hay una ambulancia de soporte vital básico en cada centro de salud, y en Soria hay dos de ese tipo, además de la de soporte vital avanzado y la UME, por eso se hace muy rápido. Siempre se utiliza la que más cerca esté del paciente en ese momento.

P. ¿Qué es lo más complicado para gestionar las emergencias?

R. Complicado ya no nos parece nada, estamos acostumbrados y trabajamos con profesionales. Hemos normalizado. Yo recuerdo que de pequeña oía una ambulancia y me salía a la calle a ver qué pasaba, pero ahora está normalizado. Fue complicada la época covid, pero el día a día no.

P. ¿Qué enseñanzas dejó el covid?

R. Lo que descubrimos es que en momentos difíciles absolutamente todo el mundo está a disposición. Las ambulancias éramos las que recogíamos todo, no nos podíamos permitir el lujo de ponernos enfermos ni de asustarnos. Teníamos esa responsabilidad. Fue muy muy duro pero ahí estuvimos.

P. Disponen de un departamento de I+D+i para desarrollar nuevas tecnologías propias, en virtud de las necesidades del cliente.

R. Nosotros somos un grupo de empresas y una de ellas se dedica a eso. Estamos siempre intentando innovar, estar al día y unificar criterios entre todos, aprovechar sinergias. Estamos implantados en Cuenca, con unos 400 trabajadores, y ahora acabamos de firmar un contrato en Barcelona Norte. Empezamos con 17 trabajadores y hoy probablemente sea una de las empresas más grandes de Soria, todo lo que hacemos en otras comunidades fiscalmente está aquí. A partir de enero ya estaremos trabajando en Cataluña y seremos en torno a los 2.100 trabajadores.

P. Aparte de la concesión con Sacyl también ofrecen otros servicios privados.

R. Tenemos seis ambulancias para servicios privados. Hacemos muchos preventivos, sobre todo de deporte y de actividad taurina. Contamos con tres enfermerías móviles, como quirófanos con ruedas, para ese tipo de eventos.

P. ¿En San Juan, cómo se afrontan las fiestas?

R. Llevamos una enfermería móvil de asistencia sanitaria, como un quirófano, además de una UVI móvil y un soporte vital básico. En La Saca tenemos dos quirófanos, que cedemos a Cruz Roja, porque ese evento lo hacen ellos. Nosotros nos encargamos de los festejos taurinos que tienen lugar en la plaza de toros. Y ya estamos acostumbrados, no nos ponemos nerviosos ya por nada. Después del accidente del autobús en Golmayo, en el año 2000, y una pandemia ya no nos asustamos. Lo que da es tristeza, si ocurre algo, pero lo afrontamos, tenemos muy buenos profesionales. Esto es muy vocacional y lo dan todo en el servicio para que salga lo mejor posible.

P. No son ajenos a las quejas de los pacientes, en una provincia tan extensa con los tiempos de espera y los largos recorridos.

R. Si tuviésemos una ambulancia por cada habitante no habría ninguna queja. Tenemos todo a nuestra disposición y una sanidad como no hemos tenido nunca, pero siempre se pide más. No somos conscientes de lo que cuesta una ambulancia, una quimioterapia o una consulta cardiológica... Creo que estamos abusando mucho de los recursos que se nos ofrecen. Si vas a una consulta y tienes la posibilidad de ir en una ambulancia, donde no pagas combustible, nadie te tiene que acompañar, por que vayas con tres personas más ya te estás quejando... Si en vez de 53 ambulancias contratados tuviéramos el doble, seguirían las quejas.

P. ¿Se nota un aumento de los servicios programados?

R. Sí, sí se nota. En una ciudad pequeña donde los pacientes no aumentan tanto se evidencia un incremento bastante notable, sobre todo los dos últimos años. La principal razón, que es gratuito. Es una provincia muy envejecida y hay muchas carencias.

P. El hecho de que no existan en Soria determinadas especialidades obliga a los pacientes a salir fuera.

R. Bueno, en Soria tenemos muchas especialidades, más de las que la gente piensa, pero hay pruebas muy específicas y especiales que hay que hacerlas fuera, y para eso está el transporte sanitario. Yo he tenido una enfermedad durante varios años y estoy encantada con la atención que he recibido en Soria, y me han atendido exclusivamente aquí, a excepción de alguna prueba específica en Salamanca. Tenía posibilidad de ir a Albacete, de donde procedo, pero elegí quedarme en Soria. Creo que debemos ensalzar más los esfuerzos que se están haciendo en Soria en lugar de tanta crítica.

P. ¿Cómo es la formación del personal de ambulancia?

R. Nuestros técnicos lo son todos en emergencias sanitarias y en transporte sanitario. Pueden formarse en un instituto de Formación Profesional, durante dos años. Hubo un momento en que tuvimos dificultades para encontrar personal y recurrimos a gente de fuera pero preferimos, lógicamente, contratar a quien se forma aquí.