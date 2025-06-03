David Espejón, el novillero soriano del Viernes de Toros: «La ilusión de mi vida»

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Se llama David Alcalde aunque su nombre taurino es David Espejón, porque quiso unir a su denominación su pueblo, en tierras de El Burgo, distante 70 kilómetros de Soria capital. Tiene 21 años, su pasión son los toros y cumplirá en las fiestas de San Juan su gran sueño: vestirse con el traje de luces para nada menos que protagonizar sendas faenas en la novillada matinal del Viernes de Toros. Ahí es nada. De esta forma, dos sorianos representarán a la provincia: Rubén Sanz en la corrida del sábado y David Espejón en la novillada del Viernes.

«Desde pequeño siempre me han gustado los toros y aqui en el pueblo en vez de fútbol jugábamos con trapos para torear hasta que me regalaron un capote». Fue en 2016, en Vinuesa, cuando pudo participar en un espectáculo taurino y donde le picó el gusanillo de los toros definitivamente. «No movimos por los pueblos con las vaquillas y con otros espectáculos taurinos».

Alcalde tiene una granja de cerdos en Espejón, y él ha sido uno de los jóvenes que ha hecho un viaje a la inversa, desde la capital soriana hasta el pueblo, algo que sucedió hace dos años.

El joven soriano, que entrena en el frontón y en su propia granja, reconoce que torear el Viernes de Toros ante sus paisanos es «la ilusión de toda mi vida, vestirte de luces, torear en tu casa y ante tu gente». Es el tercero de la terna de la corrida de la mañana junto a Leo Pallatier y Denis Martín y lidiará los novillos de La Mayor y San Miguel.

Y qué espera de este festejo, pues «sobre todo no defraudar a la gente. Me ha costado mucho llegar hasta aquí y quiero disfrutar por completo del día, vestirme con el traje de luces y que salga todo bien e irme con la satisfacción de haber hecho las cosas igualmente bien. Eso sería lo mejor».

David entrenando en el frontón de Espejón.HDS

Su concurso el Viernes de Toros se fraguó a finales del año pasado. «Me presenté en el Ayuntamiento de Soria y lo pedí y luego me dijeron que era uno de los que iba a estar en el cartel». Sobre la posibilidad de avanzar en el escalafón del mundo taurino, David Espejón reconoce que está ante un «dilema». «No sé qué quiero hacer. Lo primero es disfrutar del Viernes de Toros y si se puede seguir adelante, pues lo veremos. Vamos a ver las sensaciones que tenemos ese día».

Sobre la Feria de San Juan señala que «es un pedazo de feria que gustará a los toristas (por el cartel del Sábado Agés) y a los toreristas (por el del Domingo)» y se define como «muy sanjuanero». «Voy a pasar de coger la banderillas en el ruedo el Viernes de Toros a lidiar los novillos».