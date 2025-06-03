Diputación incrementará el cheque bebé hasta 1.000 euros

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria ampliará el cheque bebé si no se agota el presupuesto, según adelantó este lunes el presidente, Benito Serrano, tras aprobarse en la Junta de Gobierno, celebrada en la mañana del lunes. Dotado con una partida de 358.000 euros, hasta ahora la institución provincial ofrecía 725 euros por hijo nacido o adoptado en 2024. Como novedad, si no se agota el presupuesto, incluido dentro de las ayudas del Plan Soria 2024, con un presupuesto total de 1.178.000 euros, el remanente se repartirá entre los beneficiarios, de tal modo que la cuantía se podría quedar en 950 e incluso 1.000 euros dependiendo de los niños que nazcan.

Tal y como explicó Serrano, otros años se indicaba una cantidad exacta, pero ha habido algún problema y si se agotaba toda la partida luego no se podían resolver esos casos particulares, de modo que «siguiendo las recomendaciones de la interventora esta vez dejamos un pequeño colchón para atender las peculiaridades o si alguno recurría». Así, se mantiene la base de los 750 euros y en función de los nacimientos se ampliará.

También anunció Serrano que se abre la adhesión de comercios al programa de impulso demográfico 2025, permitiendo el uso de la tarjeta cheque bebé, salvo en negocios de apuestas.

El presidente de la Diputación se refirió a la inauguración del parque de bomberos de San Leonardo, que tendrá lugar este miércoles y a partir de entonces estará allí un bombero profesional que se completará con los voluntarios. Y de manera inminente se pondrá en marcha el parque de Tierras Altas. Más retraso lleva el de Arcos de Jalón, debido a problemas iniciales por la parcela.

Además, la Junta de Gobierno de la Diputación de Soria aprobó una nueva convocatoria de ayudas, dotada con un presupuesto de un millón de euros, destinada a que los ayuntamientos puedan mejorar caminos rurales y vías verdes de titularidad municipal en localidades con una población inferior a 20.000 habitantes. Las subvenciones podrán solicitarse en el plazo de dos meses a partir de la publicación de las bases en el Boletín de la Provincia.

El importe máximo de la subvención será de 10.000 euros para caminos sin firme de hormigón ni material bituminoso, y de 20.000 euros para aquellos que sí cuenten con este tipo de firme. Además, cada núcleo de población podrá presentar un único proyecto.

En la Junta del lunes se aprobó una ayuda a la vivienda joven, con 250.000 euros para menores de 36 años que adquieran, rehabiliten o construyan una vivienda habitual en municipios de menos de 20.000 habitantes. La subvención cubrirá hasta el 50% de los gastos, con un máximo de 5.000 euros, y podrá solicitarse hasta el 30 de septiembre.

Además, se destinarán 200.000 euros a la rehabilitación de viviendas municipales para alquiler social, con ayudas de hasta 48.400 euros por proyecto. La misma cantidad se dedicará a mejorar la seguridad y salubridad en inmuebles en ruina, con subvenciones del 75 % y un máximo de 15.000 o 20.000 euros según la distancia al vertedero.

Por último, se convocan ayudas por valor de 70.000 euros para la creación de multiservicios rurales en municipios sin servicios básicos, con una financiación del 70% del coste y un máximo de 35.000 euros por proyecto.

Por otro lado, la Diputación de Soria, en materia de deportes, anunció la convocatoria de ayudas dirigidas a los ayuntamientos para el apoyo a la realización de actividades deportivas de varias modalidades de ámbito regional o superior durante la temporada 2024-2025. Esta línea de subvenciones cuenta con un presupuesto total de 96.000 euros, de los cuales 50.000 euros se destinan a entidades que organizan actividades deportivas, ya sean federadas o no, con una trayectoria superior a 10 años. Y, como novedad, los 46.000 euros restantes se reservan para los ayuntamientos que organicen pruebas inscritas en los circuitos de Trail Running y BTT ‘Soria Puro Oxígeno’, promovidos por la propia Diputación.

Asimismo, se han resuelto las ayudas para apoyar a los ayuntamientos y mancomunidades para poder contratar a uno o dos monitores socio-deportivos durante 12 meses, concediendo un total de 15 ayudas a ayuntamientos y una a la Mancomunidad de Tierras Altas.

También se han concedido a 63 municipios las ayudas para poder dotar a sus pueblos de equipamiento deportivo y de juegos populares, destinando un total de 76.341 euros.

Y, se ha aprobado la concesión de la sayudas a clubes deportivos ara la temporada de 2025. Se destinan 104.708 euros a 22 clubes de la ciudad de Soria, mientras que 119.747 euros se reparten entre 23 clubes de la provincia. Además, se conceden 6.000 euros a dos clubes que organizan carreras incluidas en los circuitos de BTT y Trail Running ‘Soria Puro Oxígeno’.

Además, dio vía libre a varios convenios de colaboración con distintas entidades y organismos, con el objetivo de apoyar iniciativas sociales, culturales y de desarrollo en la provincia. Destaca el que firmará con FOES para el desarrollo del programa ‘Invest Soria’ para 2025, dotado con 100.000 euros.