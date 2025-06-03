La Guardia Civil desarticula un punto de venta de droga enfocado a las fiestas de San Juan

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Golpe de la Guardia Civil de Soria a la distribución de droga con la desarticulación de un punto de venta. Fuentes oficiales apuntan a que lo incautado, un cuarto de kilo de cocaína y 150 gramos de estupefacientes sintéticos, se iban a distribuir en las fiestas de San Juan. El 'detonante' de la operación fue tan sencillo como que la persona que transportaba las sustancias conducía sin seguro.

La Guardia Civil de Soria detuvo el pasado día 29 de mayo a un vecino de Soria por un supuesto delito de tráfico de drogas, y le incautó 250 gramos de cocaína y 150 gramos de anfetamina que transportaba con destino a la capital, con la intención de distribuirla en dosis con ocasión de las fiestas de San Juan.

Bolsas incautadas durante el registro.HDS

La actuación se inició al percatarse una patrulla del Puesto de Almazán, que prestaba servicio de seguridad ciudadana, de la presencia de un vehículo que circulaba sin seguro obligatorio por la A-15 con sentido Soria, por lo que procedió a darle el alto con objeto de notificarle la infracción.

Durante la actuación se comprobaron los antecedentes del conductor resultando que el mismo poseía antecedentes por delitos contra la salud pública e infracciones por tenencia de drogas, lo que unido a la actitud esquiva y nerviosa del conductor motivó que decidieran realizar un registro superficial de la persona y el vehículo.

Como resultado del mismo se localizaron dos bultos de plástico de color negro ocultos, en cuyo interior se encontraron polvo de color blanco que reaccionaron positivo al test de narcóticos, uno de los bultos fue positivo al test de cocaína, con 250 gramos y el otro fue positivo a metanfetamina, con un peso de 150 gramos.

A la vista de lo anterior se procedió a la incautación de las sustancias, así como del vehículo y a la detención del conductor y su traslado al centro de detención, para continuar las diligencias.

Al día siguiente, con la autorización del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria, se realizó un registro en el domicilio del detenido sito en Soria capital, en el que escondido en el cuarto de baño se encontró una báscula de precisión con restos de sustancia blanca, y varias bolsas pequeñas con polvo blanco en su interior supuestamente cocaína, dándose con esta actuación por desmantelado este punto de venta de droga.

Estos hallazgos en el domicilio apuntan a juicio de la Guardia Civil que la droga iba a ser destinada a la venta en dosis con ocasión de las fiestas de San Juan que se celebran en la ciudad de Soria, circunstancia esta que se ha podido evitar a raíz de la intervención.

Las diligencias instruidas por Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, en unión del detenido, droga, y demás efectos intervenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de los de Soria, que decretó el ingreso en prisión del detenido.