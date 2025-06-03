Soria registra 2.565 parados en mayo, 93 menos que en abril

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Por tercer mes consecutivo las cifras de desempleo en mayo volvieron a descender en otras 93 personas y el paro se sitúa en 2.565 sorianos, un 3,5% menos que en el mes anterior cuando se registraron 2.658 desempleados, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Así, se queda la tasa de desempleo en el 5,75%. Sorprende su comparativa interanual, dado que en mayo de 2024 había el mismo número de personas inscritas en el Servicio de Empleo. Es por tanto la única provincia de la Comunidad en la que se mantiene la cifra inamovible.

Cabe destacar además que se trata del dato más bajo registrado en el mes de mayo desde antes de la crisis; ese mes en 2008 había 2.564 parados. Por sexos, el paro femenino en Soria sigue siendo mayoritario con 1.140 hombres demandando un empleo por 1.425 mujeres.

Por edades, sigue siendo preocupante la situación de los desempleados menores de 25 años porque suponen más del 10% del total de los parados. En este caso suman 263, de los que 167 son hombres y 96, mujeres. De esta forma las féminas se corresponden con el 36,5% de los jóvenes parados mientras que los hombres se van hasta el 63,49%, invirtiendo la tendencia general.

Por sectores, el grueso de desempleados se concentra en el sector servicios, con 1.719 personas sin trabajo, es decir, un 67%. Le sigue la industria, que registra 363 parados. En la construcción se cuantifican 131 sin empleo, y en agricultura, 73.

El colectivo de desempleados que buscan su primer empleo, asciende en Soria a 279 personas, diez menos que el mes pasado, cuando sumaban 289. Resulta llamativa la distribución por edades de estos parados. Del total, 52 tienen menos de 20 años; 51 están entre los 20 y los 24; 36 sorianos de entre 25 y 29 años optan a su primer empleo; 60 personas cuentan con entre 30 y 44 años; y otros 80 ciudadanos intentan acceder al mercado laboral por primera vez a partir de los 44 años.

En cuanto a la cifra de parados extranjeros en Soria, en el mes de mayo se registraron 517, más de la mitad, 254, en el sector servicios, otros 28 en agricultura, 60 en industria y 27 en la construcción, mientras que otros 148 no tenían empleo antes.

En el mes de mayo se firmaron 1.987 contratos en la provincia, 289 más que los que se rubricaron en el mes anterior, lo que supone un incremento del 17,02%, según las estadísticas del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE). Pero, empeoran las cifras con respecto a mayo del año pasado, ya que en la comparativa interanual se registran 235 contratos menos, una merma del 10,58%

Del total de contratos firmados, 778 fueron indefinidos, mientras que el resto se rubricaron por tiempo limitado, es decir, el 39% de los contratos en Soria fueron indefinidos, tal y como reflejan los datos del SEPE.

En datos acumulados ya suman 8.843 contratos en lo que va de año, de los que 3.753 son indefinidos y el resto, temporales.

En lo que se refiere a las prestaciones –dato relativo a abril- 1.892 sorianos recibían ingresos, mientras que 673 no obtienen nada. Las prestaciones por desempleo (previamente cotizadas) eran 1.250, otros 611 sorianos cobraban el subsidio y los perceptores de la Renta Activa de Inserción fueron 31 personas.