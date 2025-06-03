Más de cien horas sin teléfono en un pueblo de Soria

El pueblo se encuentra en el norte de la provincia de Soria a 1.200 metros de altitud, a los pies del puerto de Santa Inés.HDS

Sin teléfono y sin Internet desde hace más de 100 horas. Difícil imaginárselo si no se ha vivido la situación, aunque el reciente apagón puso negro sobre blanco el problema o, lo que es lo mismo, la inquietud, la desazón, el nerviosismo... Un pueblo del norte de la provincia de Soria sufre este problema cada cierto tiempo y, no, no es cuestión de horas, sino casi siempre de días.

En esta ocasión, y según un vecino de la localidad, Montenegro de Cameros, el pueblo lleva "sin cobertura de teléfono desde el jueves o el viernes. Sin poder hablar, sin Internet...", se queja. Nos quedamos con el viernes para hacer la cuenta de las horas que llevan en apagón: más de cien.

García Olalla cuenta que se ha subido a un monte cercano para poder llamar por el móvil y -"una vez más, que ya he llamado otras muchas veces"- poder alzar la voz para quejarse. "La última vez fue salir en el periódico y al día siguiente ya teníamos teléfono, así que dime a quién tendríamos que pagar nuestros impuestos. Estamos abandonados", dice, con cierta sorna y a la vez bastante molesto con la situación. El repetidor del que coge la señal el pueblo es de Movistar. "Es que ya no sabemos a quién recurrir. A esto no hay derecho", añade este vecino, reiterando su queja hacia el abandono que siente el vecindario ante este problema.

Montenegro de Cameros se encuentra a 1.200 metros de altitud y está situado a los pies del puerto de Santa Inés, donde se localiza el turístico punto de nieve con el mismo nombre. Afortunadamente, estas instalaciones no se ven afectadas por la caída del repetidor que llega a Montenegro de Cameros. "Aquí cogemos la señal del repetidor de Vinuesa, no del de Viniegra, que es el de Montenegro", apunta Juan Carlos Abad, al frente del punto de nieve. Este periódico se intentó poner en contacto con el alcalde, sin conseguirlo.