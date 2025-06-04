Soria roza el pleno empleo con una tasa de paro del 5,75%

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Por tercer mes consecutivo las cifras de desempleo en mayo volvieron a descender en otras 93 personas y el paro se sitúa en 2.565 sorianos, un 3,5% menos que en el mes anterior cuando se registraron 2.658 desempleados, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Así, se queda la tasa de desempleo en el 5,75%. Sorprende su comparativa interanual, dado que en mayo de 2024 había el mismo número de personas inscritas en el Servicio de Empleo. Es por tanto la única provincia de la Comunidad en la que se mantiene la cifra inamovible.

Cabe destacar además que se trata del dato más bajo registrado en el mes de mayo desde antes de la crisis; ese mes en 2008 había 2.564 parados. Por sexos, el paro femenino en Soria sigue siendo mayoritario con 1.140 hombres demandando un empleo por 1.425 mujeres.

La afiliación a la Seguridad Social en Soria se queda en mayo en 41.970 personas, 240 más y una variación del 0,5% con respecto a hace un mes, tal y como reflejan las estadísticas del SEPE. De ellos, 34.327 figuran en el Régimen General (de los que 33.045 están en el general, 726 en el agrario y 557 en el de empleados del hogar), además de otros 7.642 autónomos.

Por edades, sigue siendo preocupante la situación de los desempleados menores de 25 años porque suponen más del 10% del total de los parados. En este caso suman 263, de los que 167 son hombres y 96, mujeres. De esta forma las féminas se corresponden con el 36,5% de los jóvenes parados mientras que los hombres se van hasta el 63,49%, invirtiendo la tendencia general.

Por sectores, el grueso de desempleados se concentra en el sector servicios, con 1.719 personas sin trabajo, es decir, un 67%. Le sigue la industria, que registra 363 parados. En la construcción se cuantifican 131 sin empleo, y en agricultura, 73.

El colectivo de desempleados que buscan su primer empleo, asciende en Soria a 279 personas, diez menos que el mes pasado, cuando sumaban 289. Resulta llamativa la distribución por edades de estos parados. Del total, 52 tienen menos de 20 años; 51 están entre los 20 y los 24; 36 sorianos de entre 25 y 29 años optan a su primer empleo; 60 personas cuentan con entre 30 y 44 años; y otros 80 ciudadanos intentan acceder al mercado laboral por primera vez a partir de los 44 años.

En cuanto a la cifra de parados extranjeros en Soria, en el mes de mayo se registraron 517, más de la mitad, 254, en el sector servicios, otros 28 en agricultura, 60 en industria y 27 en la construcción, mientras que otros 148 no tenían empleo antes.

FOES advierte que, aunque es uno de los mejores datos desde que se tienen registros, a excepción del año del confinamiento por la pandemia de covid, ha de tomarse con precaución ya que el mercado laboral soriano muestra signos de agotamiento y rigidez preocupantes. “La creación de empleo en mayo ha sido un 65% inferior a la del mismo mes del año pasado, y un 60% menor si se compara con el ritmo de observado en los años post pandemia”.

Considera FOES que este freno se produce en Soria en un contexto próximo al pleno empleo en el que la mayoría de los individuos en edad de trabajar que desean encontrar trabajo lo encuentran, y, salvo excepciones, el desempleo restante suele ser friccional (periodo de desempleo mientras se busca un nuevo empleo) o estructural.

“Pymes y autónomos enfrentan serias dificultades para encontrar tanto mano de obra cualificada, como no cualificada”. Esta escasez de candidatos está poniendo en riesgo la viabilidad de proyectos empresariales y, con ello, limitando la capacidad de crecimiento del tejido productivo y económico provincial.

Sostiene que las causas de este desequilibrio son estructurales y profundamente arraigadas. “Soria sufre una despoblación crónica que reduce de forma drástica el número de personas disponibles para trabajar”. A ello se suma un notable envejecimiento de la población, que limita aún más la proporción de personas en edad y condiciones de empleo. Este escenario se ve agravado por la constante fuga de talento joven, que abandona la provincia en busca de oportunidades académicas, laborales y personales en otros territorios.

“A pesar de las cifras positivas conocidas este martes, FOES advierte de la posibilidad cierta de no poder generar una economía laboral sostenible en la que reine un equilibrio real entre oferta y demanda”.

Por ello, reclama medidas reales que favorezcan el asentamiento de población, incentivos a la contratación, una formación profesional adaptada a las necesidades reales de las empresas, y políticas activas de empleo más eficaces para que el dinamismo de las empresas de Soria no se vea paralizado por la falta de recursos humanos.

Para UGT Soria los datos del paro en mayo confirman que el mercado laboral de la provincia “se encuentra estancado”. Añaden, que por segundo año consecutivo, el número de personas en situación de desempleo se mantiene en 2.565, sin experimentar ninguna variación respecto a mayo de 2024. “Este dato contrasta claramente con la evolución en Castilla y León, donde el paro ha descendido un 3,59%, y en el conjunto del país, donde ha bajado un 5,87%. Soria se queda, una vez más, al margen de la recuperación laboral”.

Además, UGT considera que los datos de contratación refuerzan esta preocupación: en el último año se han firmado un 8,75% menos de contratos temporales y un 13,27% menos de contratos indefinidos. “Esto supone una caída considerable en la creación de empleo, especialmente en empleo estable, lo que impide a muchas personas acceder a un proyecto de vida con garantías en la provincia”.

En cuanto a la protección social, también se observa un deterioro: la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo ha caído del 81,56% al 73,76%, lo que significa que más personas se encuentran en paro sin recibir ninguna ayuda. “Esta situación es todavía más grave si observamos el caso de las personas trabajadoras extranjeras en Soria, cuya tasa de cobertura cae hasta el 11,85%, con solo 304 personas beneficiarias de entre las 517 desempleadas de origen extranjero”. Estas cifras evidencian una clara vulnerabilidad entre los colectivos más precarizados y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección. Para UGT “este estancamiento se produce en un contexto especialmente delicado para la industria soriana, con procedimientos de regulación de empleo activos en empresas clave como Tableros Losan y Gamesa”. A su juicio, “situaciones como éstas no sólo amenazan directamente a decenas de familias trabajadoras, sino que también afectan a la economía local y reducen la capacidad de generar oportunidades de empleo digno en el futuro”.

Por ello UGT Soria considera “imprescindible y urgente la puesta en marcha de una Mesa de Diálogo Social provincial en la que estén presentes las organizaciones sindicales, empresariales e institucionales”. Asimismo, cree que el Plan Soria “debe dejar de ser un escaparate de anuncios y pasar a convertirse en un verdadero motor de desarrollo. Las ayudas al funcionamiento que reciben las empresas deben ser una herramienta para mejorar también la vida de las personas trabajadoras. No podemos permitir que se repartan fondos públicos mientras se mantienen salarios bajos y condiciones precarias”.

Por su parte, CCOO realiza un balance positivo del descenso del paro, aunque destaca que “se refuerza la feminización del desempleo”. Y a pesar de los buenos datos en general, insiste en la preocupación por la situación de dos empresas importantes, como Losán y Siemens Gamesa, en la zona del Moncayo, donde además de los puestos directos, hay muchos indirectos que dependen de lo que le pasa a la compañía, por lo que realiza un llamamiento a las administraciones para que se impliquen en tomar medidas para que estas empresas tengan un plan viable y puedan salir adelante sin destrucción masiva en la zona.

En el mes de mayo se firmaron 1.987 contratos en la provincia, 289 más que los que se rubricaron en el mes anterior, lo que supone un incremento del 17,02%, según las estadísticas del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE). Pero, empeoran las cifras con respecto a mayo del año pasado, ya que en la comparativa interanual se registran 235 contratos menos, una merma del 10,58%

Del total de contratos firmados, 778 fueron indefinidos, mientras que el resto se rubricaron por tiempo limitado, es decir, el 39% de los contratos en Soria fueron indefinidos, tal y como reflejan los datos del SEPE.

En datos acumulados ya suman 8.843 contratos en lo que va de año, de los que 3.753 son indefinidos y el resto, temporales.

En lo que se refiere a las prestaciones –dato relativo a abril- 1.892 sorianos recibían ingresos, mientras que 673 no obtienen nada. Las prestaciones por desempleo (previamente cotizadas) eran 1.250, otros 611 sorianos cobraban el subsidio y los perceptores de la Renta Activa de Inserción fueron 31 personas. Así, las prestaciones supusieron un gasto de 2,764 millones de euros, con una media de 1.006,4 euros por beneficiario.