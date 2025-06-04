El ex parlamentario del PSOE de Soria Ángel Hernández comparece en los Juzgados acusado de 5 delitos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El ex parlamentario del PSOE de Soria, Ángel Hernández, ha comparecido este miércoles en los Juzgados de Soria en una vistilla judicial.

La Fiscalía de Soria solicita para el que fuera número tres del ex secretario regional del PSOECyL, Luis Tudanca, una pena de tres años y nueve meses de cárcel, al que acusa de cinco delitos, dos de ellos en el ámbito de la violencia sobre la mujer por coacciones y maltrato a la que fuera su pareja sentimental, por unos hechos ocurridos en febrero del presente año.

El que fuera viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes se enfrenta además a un delito de vejaciones injustas, otro de atentado contra agentes de la Policía y dos delitos leves de lesiones por agredirles durante su detención.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama en sus calificaciones previas una indemnización para los agentes de 2.560 euros en un caso y 120 en otro.

Los hechos que se le imputan se produjeron en febrero del año 2024, cuando el ex político acudió al domicilio de su entonces pareja y aporreando la puerta para que le abrieran profirió gritos de la índole de «ábreme la puerta zorra» o «quiero hablar con mi novia. La tengo que ver por las buenas o por las malas y esto no va a quedar así», según fuentes próximas al caso. Ante dicha actitud y alertada la Policía Nacional, los agentes acudieron al lugar y procedieron a su detención mientras el exprocurador les increpaba diciéndoles, «no sabéis lo que estáis haciendo. Soy aforado, no me podéis detener», señalaron las mismas fuentes.

La presunta víctima, agente de Policía Nacional, que se encontraba acompañada, en el interior de la vivienda, cuando su entonces pareja intentaba entrar, no presentó denuncia por lo ocurrido.

El que fuera lugarteniente del líder del PSOE de Castilla y León en las Cortes presentó su renuncia a todos los cargos, dejó su acta de procurador y se dio de baja en el Partido Socialista. En el comunicado remitido señalaba igualmente que lo ocurrido se circunscribía al «ámbito privado» y pidió «respeto» para la investigación judicial abierta.