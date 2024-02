Hernández no será juzgado por el TSJCyL tras perder su aforamiento

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El hasta ahora procurador socialista por Soria Ángel Hernández será juzgado por un tribunal ordinario en Soria y no por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, TSJCyL, lo que en principio habría ocurrido de no haber perdido su condición de aforado al renunciar a su cargo de parlamentario en las Cortes de Castilla y León.

A Hernández se le atribuyen los delitos de amenazas, acoso, coacciones y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, además de atentado o resistencia a agentes de la autoridad por los hecho ocurridos en la noche del pasado lunes, cuando aporreó la puerta de la vivienda de su novia insistiendo en verla y ante el escándalo los vecinos optaron por avisar a la Policía Nacional, quien procedió a su detención.

La decisión del político soriano de dejar su escaño en las Cortes de Castilla y León hacen que, en principio, ya no sea competencia del Tribunal Superior de Justicia por lo que la causa se instruirá en Soria, en concreto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria, encargado en materia de violencia de género y familia.

El juzgado ya ha iniciado diligencias previas, es decir, la investigación llevada a cabo durante la instrucción. En esta etapa, se recopilan pruebas, se interroga a testigos y se reúnen elementos para determinar si existe suficiente evidencia para llevar a cabo un juicio. Por lo tanto, en este caso no cabe juicio rápido, una práctica común en los asuntos de violencia de género, a no ser que el hasta ahora político soriano reconociera los hechos, lo que le permitiría beneficiarse de una rebaja de un tercio de la pena solicitada por la Fiscalía en este tipo de juicios sin diligencias previas.

Finalizada la instrucción, y si el juez determina que hay delito en los hechos por lo que se le investiga, sería el Juzgado de lo Penal de Soria quien se encargará de la vista oral.

Por otro lado, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria ya ha solicitado a las Cortes de Castilla y León la certificación de la condición de procurador de Hernández, puesto que cuando se produjeron los hechos ocupaba este cargo, y desde el parlamento autonómico han respondido que ya no lo es, confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, consultado por este aspecto, puesto que en el comunicado remitido por el Tribunal el pasado martes se informaba de que el juzgado soriano estudiaría en los próximos días la inhibición a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL por causa de aforamiento del procurador.

Hernández anunció el miércoles su dimisión «irrevocable» de todos sus cargos públicos y orgánicos, recalcando que lo llevó a efecto de manera inmediata en el momento en el que le fue posible tras ser puesto en libertad. Fue detenido en la noche del lunes, en torno a las 23.30 horas, en el edificio donde reside su novia con otra compañera de piso. Tras pasar la noche en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía –tuvo que ser trasladado en dos ocasiones al hospital para ser atendido por la presión torácica– y prestar declaración, pasó a disposición judicial antes de las 14.00 horas. Una vez en sede judicial y tras ser escuchado por el juez y las partes, el Juzgado número 3 de Soria acordó su libertad provisional, con la obligación de comparecer cuando sea citado, además de la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de su pareja, así como de comunicarse con ella por cualquier medio.

El hasta ahora procurador renunció a su acta en las Cortes de Castilla y León y, con ello, a la Secretaría General del Grupo Parlamentario Socialista en las mismas. Hizo lo propio también con la vocalía en la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León.

Del mismo modo, el propio Hernández señalaba en un comunicado que había solicitado también su baja como afiliado del PSOE.

Por su parte, el PSOE de Soria ya había acordado el pasado martes suspenderle cautelarmente de militancia tras la detención por parte de la Policía Nacional.

A Hernández se le imputan los delitos de amenazas, acoso, coacciones y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, así como atentado o resistencia a agentes de la autoridad ya que al ser detenido causó heridas leves a dos agentes.

Según pudo saber este periódico de fuentes próximas a la investigación, el ex procurador golpeó la puerta del piso de su pareja profiriendo gritos como «ábreme la puerta, zorra», o «quiero hablar con mi novia. La tengo que ver por las buenas o por las malas y esto no va a quedar así». También se dirigió a la Policía diciendo, «no sabéis lo que estáis haciendo. Soy aforado, no me podéis detener» o «voy a hablar con mis amigos para que os manden a Melilla, a los policías que me han detenido».