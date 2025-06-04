Losán pone a la venta la mayor parte de sus acciones para poder pagar los despidos

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Losán busca comprador para conseguir liquidez y poder pagar sus deudas, entre ellas las nóminas de sus trabajadores y las indemnizaciones de los despedidos, que tenían que haber abandonado ya la planta conforme se acordó en la negociación del Expediente de Regulación de Empleo, pero siguen acudiendo a sus puestos porque no cuentan con sus cartas de despidos al no tener la factoría dinero para hacer frente a los finiquitos y a las indemnizaciones.

La empresa ha puesto a la venta la mayoría de sus acciones, y tiene de plazo hasta el 10 de junio para encontrar un inversor que tome las riendas de la compañía con capital para hacer frente a unas deudas que cada día que pasa no dejan de aumentar. Y ya se han interesado al menos dos firmas madereras que incluso han visitado estos días la planta de Soria. Se trata de la gallega Finsa, con una fábrica en Cella (Teruel), y la multinacional Kronospan, con más de 40 centros de producción, dos de ellos en Burgos (uno en la capital y otro en Salas de los Infantes), y un tercero en Tortosa (Tarragona).

Además, Losán se ha llevado a Cuenca los moldes para fabricar sus tableros, un traslado temporal, según explicó la dirección de la planta de Soria durante la negociación de los expedientes de regulación de sus trabajadores.

Según ha podido saber este periódico, representantes de Kronospan visitaron hace unos días la planta soriana de Losán, dentro del plazo para formar parte del accionariado del Grupo, hasta el próximo 10 de junio. Kronospan, dedicada a la fabricación y distribución de tableros de madera y productos relacionados de valor añadido, como papeles especiales y decorativos, así como otros productos relacionados de valor añadido, podría interesarse por la empresa para complementar sus centros de producción de Burgos y Salas de los Infantes.

Además, el pasado martes estuvo recorriendo las instalaciones de Soria un equipo de Finsa, empresa gallega también dedicada a la transformación industrial de la madera, que además de todas las fábricas con las que cuenta en Galicia y Portugal dispone de una planta en Cella, Teruel, la más próxima a la provincia.

Mientras tanto, sigue esperando las ayudas públicas de la Xunta de Galicia y de la Junta de Castilla y León. Tiene pendientes 5 millones, a cobrar en plazos, del Gobierno gallego y 2 de la Comunidad con los que podría pagar las indemnizaciones y al menos una nómina de las tres que adeudan a día de hoy.