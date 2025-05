Losán espera ayudas de Xunta y Junta para nóminas y despidos

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La situación de Tableros Losán se mantiene en un punto crítico. Este martes se celebró un nuevo encuentro entre la dirección de la empresa y el comité que acabó sin certezas sobre el pago de las nóminas adeudadas y el abono de las indemnizaciones que permitan completar la ejecución del ERE pactado. Losán manifestó que podrá hacer frente a sus obligaciones cuando tenga acceso a los ayudas comprometidas tanto por la Xunta de Galicia como por parte de la Junta de Castilla y León. Podría ser en cuestión de días, pero lo cierto es que aún no se ha pagado.

Tal y como está explicado, empresa y trabajadores de vieron este martes de nuevo las caras en un contexto «caótico» según definieron los sindicatos hace apenas unos días. Ahora mismo, la plantilla no ha cobrado las nóminas correspondientes a marzo y abril y si el 5 de junio no ha entrado dinero en Losán se sumará la tercera nómina. La falta de liquidez provoca que los trabajadores afectados por el último ERE que debían abandonar la fábrica el 9 y el 16 de mayo no hayan percibido su indemnización y, por tanto, no se haya completado el despido.

Según pudo saber este medio por fuentes sindicales, un alto directivo del grupo Losán, presente en la reunión, explicó las perspectivas de la empresa que pasan, sin otra alternativa inmediata, por cobrar ayudas pendientes por parte de la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León. En la reunión, desde la representación legal de Losán se comunicó que está previsto que «esta semana» el Ejecutivo gallego aprobara la ayuda comprometida. Una vez dado ese paso habría que completar el trámite de la firma «para poder recibir un primer desembolso de dicha ayuda».

Fuentes sindicales explicaron a este medio que la Xunta ya adelantó unos 2 millones de euros y se prevé que la nueva inyección a Losán alcance los 5 millones de euros que serán desembolsados a plazos.

Además, desde la empresa se avanzó que también esta previsto que la Junta de Castilla y León «proceda, de forma simultánea, a hacer efectiva la financiación comprometida». En este caso, las fuentes consultadas por este medio hacen referencia a un apoyo de 2 millones de euros. Asimismo, destacan que estaría condicionada a que hubiera un compromiso efectivo de la vuelta a la actividad en las plantas de Losán en la Comunidad (Soria y Zamora).

Desde la empresa indicaron que el dinero que tienen previsto recibir servirá para «hacer el pago de una nómina o nómina y media en el mejor de los casos» y que también alcanzaría para dar cumplimiento a las indemnizaciones pactadas en el ERTE haciéndolas efectivas el 9 y el 16 de junio, es decir, un mes después de las condiciones iniciales pactadas.

Permiso retribuido

Vinculado a las novedades sobre la situación económica de Tableros Losán la dirección de la empresa puso sobre la mesa la posibilidad de «conceder un permiso retribuido» a los trabajadores que no estén condicionados y que estaría activo hasta el momento en el que se reinicie la actividad en la planta. El permiso comenzaría en el mes de junio. La intención, si no hay cambios y finalmente se acepta, es que ese acuerdo quede reflejado en un documento respaldado por las firmas de la dirección de la empresa y el comité y por aquellos trabajadores que quieran disfrutarlo, es decir, es una medida de carácter «voluntario». Por último, se fijó un nuevo encuentro para dentro de una semana, el 3 de junio.

Fuentes sindicales consultadas por este medio indican que a pesar de las palabras de la empresa la desconfianza de los trabajadores sigue siendo máxima. En los próximos días los representantes laborales darán información más detallada a una plantilla teme por su futuro laboral. Tal y como informó este medio, hay trabajadores, de los que estaban fuera del ERE, que están presentando demandas en el Juzgado por falta de ocupación efectiva en la empresa.

Hay que recordar que la firma del acuerdo del ERE establecía tres fechas clave para la extinción de los contratos de las 47 personas afectadas organizándose en tres bloques: los primeros 26 despidos se hicieron efectivos el pasado 25 de abril, los once siguientes deberían haber salido de la empresa el 9 de mayo, y los diez últimos, el 16 de mayo. Los únicos que han salido de la empresa han sido los afectados en el primer turno. Los trabajadores del segundo y tercer turno siguen acudiendo a la empresa a trabajar ya que no se han hecho efectivos los despidos. El criterio de organización de los bloques es la antigüedad y, por tanto, por cantidad de las indemnizaciones, de menor a mayor. Los despidos, según el acuerdo firmado en abril, deberían hacerse efectivos con 26 días por año trabajado y un máximo de 14 anualidades.

Tras ese acuerdo, obtenido en un procedimiento que arrancó a principios de febrero, la plantilla de Losán en Soria quedó reducida a poco más de 70 trabajadores que ahora tienen que afrontar impagos en sus nóminas. A esto se suma la homologación del Plan de Reestructuración que debería cumplirse a 30 de junio pero que está impugnado por cuatro empresas ante la Audiencia Provincial sección 4 de La Coruña y cuyo juicio se celebrará el próximo 29 de mayo. Un plan que busca reflotar la compañía llegando a un acuerdo con muchos de sus acreedores pero contando con la negativa (e impugnación) de cuatro: LKW Walter Internationale Transportorganisation AG, Construcciones Fernández de Nogaro SA, Alfonso Sarralde Bajos y Caixa Rural de L’Alcudia.