Nueva regulación para acceder a la Laguna Negra en junio

Junio comienza a mover el turismo y la Laguna Negra de Soria es uno de sus puntos clave. No obstante, para evitar aglomeraciones en los días clave que puedan afectar a sus valores naturales, se ha establecido un nuevo sistema de regulación de accesos para este mes.

La Administración del parque natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión ha puesto en marcha, durante los fines de semana del mes de junio, el habitual sistema de regulación y control de vehículos a motor, que incluye la puesta en funcionamiento de un servicio de transporte público en autobús, todos los sábados, desde el aparcamiento del Paso de la Serrá hasta el aparcamiento de la Laguna Negra.

La regulación tiene como objeto evitar situaciones de saturación de aparcamientos, estacionamientos incontrolados, colapso de pistas, embotellamientos, dificultades de tránsito, riesgos para la seguridad de las personas y los bienes y daños a los valores naturales del espacio natural, informa Ical.

Está prevista la puesta en marcha del Sistema de Regulación de Accesos e Información, controlado y ordenado por el personal del espacio natural, todos los fines de semana del mes de junio, los sábados, en horario de 9.30 a 18.30 horas, y los domingos, de 9.30 a 14.00 horas.

A través de este sistema se establece un precio por aparcamiento de vehículos, destinándose los ingresos obtenidos al mantenimiento y conservación del espacio natural. El canon establecido para cada una de las categorías de vehículos es: motos, dos euros; vehículos ligeros (turismos), cuatro euros; autocaravanas, seis euros; y autobuses, diez euros.

Además, a cada vehículo se entregará un folleto informativo y se extenderá un tique que permitirá a su portador visitar la Casa del Parque de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión sin coste adicional, hasta un máximo de cinco personas por tique. Esta visita no tiene por qué hacerse ese mismo día, pues no se fija una caducidad en el tiempo.

Durante los fines de semana, el acceso a la Laguna se realizará a través de la pista de La Cabaña (o de evacuación) y el descenso por la pista tradicional, tal y como indica la señalización vertical instalada.

La barrera del Paso de la Serrá (a 1,5 kilómetros de la Laguna) se encontrará cerrada y se utilizarán como zonas de estacionamiento de vehículos particulares el aparcamiento del Paso de la Serrá y la pista tradicional.

El aparcamiento superior de la Laguna permanecerá cerrado a los vehículos particulares. Los autobuses privados, autocaravanas y vehículos de grandes dimensiones podrán subir siempre que haya espacio suficiente para ello y siguiendo las indicaciones del personal de Medio Ambiente. En el caso de acceder los autobuses privados hasta el aparcamiento superior los viajeros deberán abonar la tarifa establecida.

El autobús público estará operativo los sábados, en horario de 9.30 a 14.30 horas y de 16 a 18.30 horas. El servicio de ida y vuelta costará 1,80 euros por viajero, ajustándose su cadencia a la demanda del servicio.

La Casa del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, donde el visitante podrá tener amplia información de los valores naturales y culturales de este espacio natural, permanecerá en el mes de junio abierta los jueves, días 5, 12 y 19, de 10.00 a 17.00 horas; todos los viernes, de 10.00 a 18.00 horas; los sábados, días 7, 14 y 21, de 10.00 a 19.00 horas, y el sábado 28, de 10.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas; y todos los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.