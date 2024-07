La Junta intensifica la pesca de cangrejos en la Laguna Negra para mantener la calidad del agua

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Junta intensificará la pesca de cangrejos en la Laguna Negra para preservar la calidad del agua en este enclave del Parque Natural Laguna Negra y Ciclos glaciares de Urbión, uno de los dos que hay en la provincia de Soria con este reconocimiento. El otro es el Cañón del Río Lobos.

La actuación obedece a la necesidad de controlar la población de esta especie, gran productora de fósforo. La tonalidad verde que presenta la Laguna se debe a la proliferación descontrolada de algas por altos niveles de nutrientes que se van acumulando y a la propia evolución climática. «Antes esa tonalidad verde que vemos no salía a la superficie porque el periodo vegetativo del alga era más corto. La superficie de la Laguna ahora apenas se hiela, las temperaturas son más altas, y por lo tanto el periodo vegetativo del alga es más largo y acaba saliendo a la superficie», comenta el director del Parque Natural de la Laguna, Óscar Carrascosa.

Por lo que respecta a la sobrepoblación del cangrejo, «es una especie que produce fósforo y eso también favorece el desarrollo de algas», añade.

La preocupación por el estado de la Laguna Negra no es nueva: saltó a la palestra pública el verano pasado, al mostrar el agua una tonalidad verdosa que llamaba la atención, pero Medio Ambiente llevaba ya tiempo actuando sobre ella, tanto con la retirada de cangrejos como a través de la limpieza concienzuda del perímetro.

De hecho, un estudio externo realizado en 2017 advertía ya de la existencia de indicios de que la Laguna estaba expuesta a una «eutrofización» que podría significar «una degradación de la calidad de sus aguas y de su estado ecológico», en palabras del director del Parque, explicando ese cambio de color en el agua. La eutrofización es el proceso que origina el aumento de las algas a partir del exceso de residuos y nutrientes.

Aquel estudio, prosigue Carrascosa, indicaba una alta concentración de nutrientes (el ya mencionado fósforo, nitritos...), poco frecuente en una laguna como ésta, que no tiene ninguna presión ambiental relacionada con los sectores agrícola y ganadero, y menos aún con el industrial.

El año pasado por primera vez se suspendió la histórica travesía a nado, con medio siglo de trayectoria, y este previsiblemente tampoco se hará. Carrascosa subraya la necesidad de «tomar conciencia de lo sensible que está la Laguna» y deja claro que algo que se ha hecho siempre «no significa que sea bueno». Alude en este sentido a cremas, protectores y a la turbidez del agua que se origina con decenas de personas dentro del agua, lo que no favorece al ecosistema. «Todo lo que proteges durante un año, puedes perderlo en un día», sentencia.

Monitorización

El director del Parque significa que «es más que necesario un control continuado de los valores físicos y químicos de la Laguna Negra». De este modo, la Junta prevé una monitorización frecuente de la Laguna, con mediciones de temperatura, ph y analítica de nutrientes, entre otros parámetros.

El pasado verano, personal de Medio Ambiente de la Junta extrajo entre 5.000 y 6.000 cangrejos y también se llevó a cabo pesca eléctrica. El control poblacional piscícola no es preocupante. «Lo más peligroso es el cangrejo, con más población y mayor generación de fósforo, que es lo que daña. La trucha no hace daño; la pesca eléctrica persigue controlar la población, pero no influye demasiado».

La retirada de cangrejos ya ha dado comienzo, pero se intensificará cuando la cuadrilla de Medio Ambiente esté a pleno rendimiento.

El área en que se enclava la Laguna incluye otros ecosistemas acuáticos ligados igualmente al glaciarismo, como la Laguna Larga, la Helada, la Laguna Masegoda y la Laguna del Hornillo, incluidas en el catálogo Regional de Zonas Húmedas de Castilla y León.

Inmortalizada por la pluma de grandes escritores, es La Tierra de Alvargonzález, de Antonio Machado, la leyenda que más proyecta a la Laguna Negra, mirada también por Erasmo Llorente y Pío Baroja. Su atractivo es inmenso y resulta un gran reclamo turístico. La Junta hila fino a la hora de seguir potenciándolo, trabajando de forma simultánea en la conservación de este espacio y en la promoción turística del monumento natural más visitado de la provincia, apunta la delegada territorial, Yolanda de Gregorio.

La responsable de la Junta en Soria habla de la necesidad de proteger la Laguna a la vez que se implementan actuaciones turísticas con una política transversal entre distintas consejerías, citando la de Medio Ambiente, Economía y Hacienda, Presidencia y Deporte.

De Gregorio sostiene que iniciativas de deporte como Desafío Urbión, en las rutas BTT y la carrera de montaña, contribuyen a reforzar el turismo. «Potencian una seña de identidad de Soria», asevera la delegada territorial, poniendo también sobre la mesa el factor empleo, de un lado el trabajo del personal de Medio Ambiente de la Junta, y de otro las pymes que se mueven alrededor del deporte y el turismo.