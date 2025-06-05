El ex procurador del PSOE de Soria Ángel Hernández será juzgado el 29 de octubre por maltrato a su ex pareja

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El ex procurador socialista por Soria, Ángel Hernández, que fuera número 3 del ex secretario regional del PSOECyL, Luis Tudanca, será juzgado el próximo 29 de octubre por cinco delitos, dos de ellos en el ámbito de la violencia sobre la mujer por coacciones y maltrato a la que fuera su pareja sentimental en el momento de producirse los hechos, en febrero de 2024. La Fiscalía de Soria le acusa también de un delito de vejaciones injustas, otro de atentado contra agentes de la Policía y dos delitos leves de lesiones por agredirles durante su detención.

El que fuera viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal de Soria después de que la causa que se sigue contra él fuera instruida en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 que aborda los asuntos de violencia de género.

El ex político se enfrenta a una pena de tres años y nueve meses de cárcel solicitada por la Fiscalía. Se da la circunstancia de que la ex pareja no presentó ninguna denuncia contra él, pero también se le atribuyen delitos contra agentes de Policía por lo que la pena se amplía a una indemnización para los agentes de 2.560 euros en un caso y 120 euros en otro.

La vistilla entre las partes para tratar de llegar a un acuerdo de conformidad el pasado miércoles 4 de junio acabó sin resultado positivo por lo que finalmente se celebrará el juicio, que hoy ha fijado el Juzgado de lo Penal para el 29 de octubre.

Los hechos que se imputan al ex procurador del PSOE se produjeron en febrero del año 2024, cuando acudió al domicilio de su entonces pareja y aporreando la puerta para que le abrieran profirió gritos de la índole de «ábreme la puerta zorra» o «quiero hablar con mi novia. La tengo que ver por las buenas o por las malas y esto no va a quedar así», según fuentes próximas al caso. Alertada la Policía Nacional, los agentes acudieron al lugar y procedieron a su detención mientras el ex político les increpaba diciéndoles, «no sabéis lo que estáis haciendo. Soy aforado, no me podéis detener», señalaron las mismas fuentes.

Hernández dimitió de sus cargos y se dio de baja del partido, según informó en un comunicado remitido a los medios de comunicación en el que defendía que lo ocurrido se circunscribía al «ámbito privado».