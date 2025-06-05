Dos lagunas de Soria, dentro de la inversión de 400.000 euros para conservar humedales

La Laguna Verde, uno de los espacios de Soria en los que se intervendrá.-HDS

Dos lagunas de Soria recibirán trabajos de mejora para conservar su biodiversidad dentro de un paquete de 403.689 euros aprobado este jueves por la Junta y que también mira a las provincias de León, Palencia y Segovia.

Por un lado, la Laguna de Calatañazor (Soria), ubicada en la reserva natural del Sabinar de Calatañazor, se encuentra en una turbera de unas 10 hectáreas resultado de antiguos drenajes agrícolas. Para conservar y recuperar la laguna original, se prevé el acondicionamiento del camino de acceso, la eliminación parcial de los drenajes existentes, la construcción de dos charcas para anfibios y la excavación de un vaso lagunar de una hectárea para establecer una lámina de agua permanente.

También se prevén actuaciones en la Laguna Verde (Soria) y en otras lagunas de la provincia de Segovia, donde se actuará sobre las lagunas de La Muña, Navahornos, La Cerrada, Navalayegua, Sotillos Bajeros, Bernuy y El Espadañal.

Estas actuaciones están orientadas a mejorar y conservar las condiciones idóneas para el buen funcionamiento de estos reservorios de vida, mejorando su estado ecológico y el de sus zonas periféricas de protección, informa Europa Press.

En concreto, la empresa pública llevará a cabo distintas actuaciones en el Lago de Carucedo (León), situado en la parte más occidental de la comarca de El Bierzo, destaca entre los lagos de barrera por su formación, resultado de la explotación de las minas de oro romanas de Las Médulas.

Para mejorar su estado ecológico, se acometerá diversificación del hábitat en el perímetro del lago, con especial atención al fomento de aves palustres. Se realizará la instalación de una línea de boyas para proteger las márgenes fluviales donde anidan rapaces.

Por su parte, en el Lago Isoba (León), caracterizado por su escasa profundidad, sus orillas albergan un denso manto de vegetación palustre que sirve de alimento y refugio a diversas especies de aves acuáticas y anfibios. El cambio en el tipo de ganado ha provocado una importante eutrofización del lago.

Para revertir esta situación, se plantea la construcción de un cerramiento perimetral, un abrevadero y un burladero para facilitar el paso peatonal. También se apunta a la mejora de pastizales, restauración de un antiguo muro de piedra, la construcción de una nueva captación de agua conectada a la fuente actual para aumentar el flujo y la instalación de cartelería para fomentar el uso público y poner en valor los usos tradicionales.