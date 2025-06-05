El TAC pionero para la simulación de radioterapia ultima su puesta en marcha en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El TAC simulador para radioterapia, pionero en el instrumental médico para el tratamiento del cáncer, ya está en el hospital Santa Bárbara de Soria. Según trasladan fuentes oficiales, está instalado y ya se trabaja en su calibración, paso previo a la puesta en marcha que se producirá en cuestión de semanas.

La Consejería de Sanidad, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, formalizó el pasado 28 de febrero el contrató el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un Tomógrafo Computarizado Espectral para simulación en la nueva Unidad Satélite de Radioterapia del Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, por un importe de 747.780,00 euros.

La pasada semana se recibió dicho equipamiento en la Unidad de Radioterapia, realizándose el montaje físico y la fase de ensamblaje del TAC simulador. El martes día 3 se iniciaron los trabajos de calibración y validación del equipo, que junto con la implementación del software necesario de acuerdo con los protocolos exigibles para este tipo de instalaciones, así como el cumplimiento de integración con los sistemas de información de la Gerencia Regional de Salud y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, permitirán que la puesta en marcha definitiva de este equipo sea posible en las próximas semanas, y siempre antes del inicio de la puesta en servicio de la Unidad Satélite de Radioterapia de Soria.

El TAC simulador espectral de Soria es uno de los primeros que va a implementarse en España en unidades de radioterapia, siendo muy importantes y destacables las ventajas que ofrece este tipo de tecnología.

Mayor precisión en la delimitación del volumen tumoral. El TAC espectral permite visualizar con más claridad los márgenes tumorales al diferenciar mejor entre tejidos blandos, líquidos, tejido sano e infiltración tumoral. Además, reduce la incertidumbre en la delimitación del volumen tumoral, lo que permite un ajuste más preciso de la dosis.

Mejor identificación de órganos de riesgo (OAR). Gracias a la capacidad de obtener imágenes a diferentes niveles de energía, se pueden visualizar y proteger con mayor precisión estructuras críticas cercanas al tumor (médula espinal, vejiga, intestino, etc.).

Al tener una imagen más nítida y precisa, los médicos pueden reducir los márgenes de expansión que se suelen usar para compensar inexactitudes. Esto se traduce en menor irradiación del tejido sano.

Adaptación de la dosis según la composición del tejido. Con la información espectral, se puede estimar con mayor exactitud la densidad electrónica real de los tejidos, lo que permite cálculos de dosis más precisos. Esto es especialmente importante en técnicas avanzadas, como IMRT, VMAT o protonterapia.

Mayor capacidad para planificación adaptativa. Al identificar cambios sutiles en la composición del tumor o tejidos durante el tratamiento, el TAC espectral facilita la replanificación adaptativa. Esto permite ajustar el tratamiento según la evolución del paciente, mejorando los resultados y reduciendo complicaciones.

Evaluación funcional del tumor (sin necesidad de PET). Algunas aplicaciones espectrales permiten inferir datos fisiológicos del tumor (como vascularización o captación de yodo), lo que puede usarse como marcador biológico para seleccionar tratamientos o evaluar respuesta.

Ofrece además una menor necesidad de pruebas adicionales. Gracias a su capacidad de ofrecer múltiples tipos de contraste (virtual monoenergético, densidad electrónica, yodo, etc.) en una sola exploración se puede reducir la necesidad de otras pruebas, como PET o RM, acelerando la planificación.

En conclusión, el uso de un TAC espectral como simulador en radioterapia aporta una planificación más precisa, segura, individualizada y eficiente, lo cual se traduce en mejores resultados terapéuticos, menos efectos secundarios, mayor rapidez en el inicio del tratamiento y ahorro de recursos diagnósticos y logísticos.