Así será 'Tormenta Alada 25', el ejercicio del Ejército en Soria con 900 paracaidistas

Soria será de nuevo escenario de un ejercicio del Ejército, en esta ocasión por vía aérea -y con apoyo terrestre- dejando imágenes espectaculares. 'Tormenta Alada 25' traerá a 900 paracaidistas a la provincia del lunes al viernes de la próxima semana. El objetivo, perfeccionarse con la toma del aeródromo de Garray. Simulada, pero sin duda llamativa.

Entre los días 9 y 13 de junio, la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas (BRIPAC) y las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) desplegarán en la provincia de Soria en el marco del ejercicio Tormenta Alada 25 (TA25), con la finalidad de fortalecer la capacidad de ejecutar una acción militar táctica de asalto aéreo. Ambas unidades están integradas en la División San Marcial, con sede en Burgos.

La Agrupación de Entrada Inicial (AGT EI) estará al mando del Coronel Jefe del Regimiento Nápoles nº 4 de Paracaidistas. Para este ejercicio, se desplegarán 900 paracaidistas y 60 vehículos, mientras que las FAMET aportará helicópteros de transporte HT-27 Cougar, HT-29 Caimán, HT-17 Chinook y de ataque HA-28 Tigre.

El TA25 supone mejorar la interoperabilidad entre elementos de BRIPAC y FAMET desde los niveles de planeamiento de una AGT EI, hasta la integración de los distintos elementos en la ejecución de la acción militar. La exigencia de este tipo de operaciones, donde el terreno y la distancia son factores determinantes, también supone una oportunidad de mejora del sistema de apoyo logístico.

Durante la ejecución del ejercicio TA25, la AGT EI va a utilizar el aeródromo de Garray, ya que reúne condiciones idóneas, tanto técnicas como por su entorno geográfico, para ser designado como un objetivo clave a ocupar en el asalto aéreo.

Los ejercicios de asalto aéreo permiten integrar unidades de helicópteros y de superficie en un agrupamiento táctico con la finalidad de alcanzar unos objetivos tácticos definidos, lo que implica un planeamiento detallado, coordinado y exigente.

El ejercicio Tormenta Alada 25 permite al Ejército de Tierra (ET) la preparación de sus unidades y el mantenimiento de sus capacidades, para su puesta a disposición del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) para su empleo en operaciones