Todos los caminos conducen a Valonsadero

El refrán dice que 'todos los caminos conducen a Roma', pero en el caso de Soria muchos de ellos lo harán a su icónico monte Valonsadero. Una inversión dentro del proyecto 'verde' de la ciudad permitirá crear un tejido de caminos entre el casco urbano y este espacio natural apostando además por el arbolado autóctono.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, adjudicó por 121.200 euros el contrato para la creación de una red de caminos ecológicos periurbanos entre el monte Valonsadero y la ciudad de Soria, dentro del proyecto Brera, que cuenta con fondos europeos.

El objetivo de este proyecto es aumentar la conectividad ecológica con la creación de una red de corredores o caminos que formen una infraestructura ecológica robusta y funcional con la que se conectará la trama urbana verde de la ciudad con el monte Valonsadero, informa Ical.

La propuesta persigue la transformación de caminos desarbolados en corredores ecológicos mediante la plantación de árboles y arbustos de especies fundamentalmente con un carácter comestible, acorde al espacio agrícola por el que transcurren. Se emplearán diversidad de árboles frutales y otras especies autóctonas, que protegen el suelo, aportan alimento, facilitan el asentamiento de aves y mejorar la calidad paisajística del entorno.

Con la ejecución del proyecto se incrementará la mejora de una serie de índices ecosistémicos, como la conectividad ecológica, el hábitat natural y vida silvestre, los procesos de polinización o la mejora de la calidad del aire, entre otros.

En la actualidad, los siete caminos en los que se va a actuar, que suman una longitud total de 8.167 metros, se encuentran prácticamente desarbolados en sus márgenes al encontrarse en zonas agrícolas.

Los trabajos planteados en el proyecto se distribuyen en distintas fases. Tras una serie de actuaciones previas, para garantizar los espacios concretos de intervención, se procederá a los movimientos de tierras y modelados necesarios del terreno, retirando en su caso los escombros existentes, que serán retirados a gestor autorizado.

Posteriormente se realizará un tratamiento de la vegetación preexistente, con los necesarios desbroces ligeros en las zonas de plantación, así como la limpieza de cunetas, refino y planeo de la rasante del camino de forma que quede definida claramente la traza del camino y los puntos en los cuáles se realizará la plantación, sin afectar esta a futuros trabajos de mantenimiento de estas infraestructuras viarias.

Se ejecutarán las labores de ahoyado y plantación de aproximadamente 680 árboles y 2.480 arbustos. Se procederá igualmente a la colocación de tutores para los árboles y protectores tanto para árboles como para arbustos para evitar que sean comidos por roedores y se mejorará el hábitat faunístico con la instalación de tres cajas nido para cernícalos y dos unidades de posaderos.

Brera es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.

Este proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, pretende mejorar la habitabilidad de la ciudad, aumentar la biodiversidad y su capacidad de adaptación al cambio climático. En total, se intervendrá en más de 230.000 metros cuadrados de espacios verdes, realizando más de 68.000 nuevas plantaciones de árboles y arbustos, en línea con la política de adaptación al cambio climático mediante renaturalización urbana de la Junta de Castilla y León, desarrollada a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.