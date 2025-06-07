Soria busca un nuevo terreno al polideportivo vinculado al CAPI

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El pasado mes de febrero se iniciaron las obras de construcción del Centro de Atención y Protección Internacional (CAPI) de Soria en el barrio de Los Royales. Un proyecto que cuenta con una inversión pública de más de 13 millones de euros y que tenía vinculado la construcción de un polideportivo. En abril de 2023 el Ayuntamiento de Soria cedió una parcela para las instalaciones deportivas, que serán utilizadas tanto por los usuarios del centro como por los vecinos de Soria, y ahora se desvela que se deberá proceder al cambio de los terrenos, según avanzó el diputado socialista y concejal del Ayuntamiento, Luis Rey.

«Estamos decidiendo el cambio de ubicación de la parcela», explicó Rey añadiendo que «es en la fase en la que estamos en el Ayuntamiento de la mano de los servicios técnicos». Un contratiempo que, según el socialista, no afectará al resultado final. «Tengan la certeza de que el alcalde de Soria, Carlos Martínez, va a seguir insistiendo en que esa obra se ejecute, aunque vaya más despacio de lo que quisiéramos», comentó.

El edil explicó que se a tenido que abordar un cambio en los terrenos «por algunas consideraciones sobre la ejecución de la urbanización de ese sector». El problema fundamental ha sido la existencia en esa parcela de un «tendido eléctrico». «Esto lo va a retrasar», reconoció Rey. Cuando se haya solucionado este obstáculo «verán una visita del alcalde al Ministerio para regarantizar que están los fondos sobre la mesa para ejecutar esta inversión que mejore la ciudad».

La construcción del polideportivo estaba vinculado al Centro que impulsa el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones y estaba ‘apadrinado’ por el Comité Olímpico Española (COE) a través de un proyecto conjunto para favorecer la integración social a través del deporte. Precisamente, ese programa contaba con el apoyo de algunos de los mitos del olimpismo español como el agredeño Fermín Cacho.

La cesión de la parcela para el polideportivo se aprobó en los primeros días del mes de abril de 2023. El terreno consta de algo más de 7.000 metros cuadrados y se encuentra ubicado junto a la parcela donde se está construyendo el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social. Aunque no trascendió la inversión aparejada al nuevo polideportivo, desde el Ayuntamiento sí se garantizó que los fondos serían aportados al 100% a través del Ministerio. El uso, tal y como ya está explicado, sería compartido entre los vecinos y los usuarios del centro.

Con respecto a otro de los proyectos pendientes del Estado en la provincia, la presa de San Pedro, el senador Javier Antón, explicó que se sigue la hoja de ruta ya adelantada por el secretario de Estado, Hugo Morán, durante una visita a Soria. La obra se volverá a licitar en cuestión de semanas con un coste de 12 millones una vez que el proyecto ha sido aprobado y supervisado.