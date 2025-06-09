Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Los montes de Soria llevan siendo un referente muchos años, hasta el punto de que muchas otras comunidades autónomas están copiando el modelo. La gestión realizada proporciona un ordenamiento efectivo que da sus frutos también en forma de euros. Los aprovechamientos forestales de los montes públicos sumaron el pasado ejercicio un total de 11,63 millones de euros, sumando lo obtenido por la madera, la estrella absoluta de estos ingresos, la micología, las trufas, la caza, resina y pastos, entre otros, según los datos de la Junta de Castilla y León. La provincia obtiene el 30% de todos los ingresos procedentes de los aprovechamientos del conjunto de la Comunidad Autónoma.

Dichas cuantías aumentaron un 3,28% con respecto al año anterior y todo indica que seguirán creciendo porque la madera está disparada. «Se ha revalorizado bastante», confirma el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Soria, José Antonio Lucas, quien explica que el mercado de la madera se reactiva y por lo tanto los precios suben.

De los 11,63 millones de euros totales, los aprovechamientos maderables reportaron 8,58 millones de euros, un 11% más que hace un año.

El fuerte impulso llegó de las maderas frondosas (roble, castaño, haya...) que supusieron 302.690 euros en el pasado ejercicio, multiplicando nada menos que por 15 lo obtenido un año antes. Se vendieron 2.606 metros cúbicos. El ejercicio de 2023 los ingresos fueron de 20.100 euros.

También las coníferas (las distintas especies de pino), las que representan el grueso de la oferta de los montes sorianos, repuntaron, aunque de forma más modesta, pasando a venderse 271.654 metros cuadrados, con un resultado económico de 8,27 millones de euros, un 8% más que un año antes.

Los aprovechamientos maderables totales en montes de utilidad pública supusieron un total de 274.261 metros cúbicos, un incremento del 20% respecto al año anterior.

Para poner de relieve el subidón que está registrando la madera Lucas pone un ejemplo. Los 15 últimos lotes de madera colocados en el mercado de primavera fueron licitados por 446.000 euros pero la venta final se hizo por 761.000 euros, lo que representa un incremento de hasta el 71%.

Eso le viene estupendo a la provincia, donde crece una masa forestal con madera «muy buena, de crecimiento lento, de 80 a 140 años, perfecta para construcción, vigas de madera estructural», recalca Lucas, también para muebles de calidad y para chapa.

La marca Pino Soria, con un bagaje ya consolidado, sinónimo de garantía, favorece las ventas. Además desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria se están potenciando las calidades estructurales de madera de pino silvestre con el Centro de Servicios y Promoción Forestal, Cesefor, y están comenzando a hacerlo también con el pino negral, con el punto de vista puesto en la industria.

Lucas destaca que el hecho de contar con madera certificada es una ventaja competitiva, «puedes competir incluso en proyectos internacionales». El año pasado en la provincia eran 149.332 las hectáreas bajo el sistema de certificación forestal PEFC, y otras 6.823 del sistema FSC, sumando los montes de gestión pública y privada.

El responsable del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria augura que los ingresos por aprovechamientos de madera continuarán en ascenso, porque así lo está demostrando ya el mercado y la senda está abierta. Desde principios de año se evidencia una subida «porque la industria necesita madera».

Igualmente se incrementaron los ingresos obtenidos por el acebo que ya suponen 12.135 euros procedentes de la venta de 16.180 kilogramos, cuando un año antes apenas superaban los 3.906 euros. En este sentido, Lucas puso de manifiesto la importancia de que el valor añadido se quede en el territorio, en referencia a las dos empresas que trabajan con las ramillas de acebo en la provincia. Algo fundamental, apunta, para que la riqueza se quede en casa.

Y lo mismo ocurre con el sector micológico, ya que, recalca, cuatro de las mejores empresas de estos productos están en Soria. Lucas también pone en valor que sean ya casi 200.000 hectáreas en la provincia las reguladas, entre las de Montes de Soria y Pinares, y agrupadas, una ventaja para el recolector, sobre todo para el micoturista que desconoce dónde termina un acotado y empieza otro.

Los montes públicos que gestiona la Junta dejaron unos ingresos por la micología de 280.097 euros, en la comparativa con el año anterior, algo más, ya que entonces fueron 264.864 euros.

También las trufas tuvieron un buen comportamiento económico y se ingresaron 12.535 euros, un 15% más, de un terreno de 2.675 hectáreas. En cuanto a las plantas ornamentales, se vendieron 600 kilogramos que dieron la cantidad de 60 euros. Donde se produjo un retroceso es en la leña de los montes de la provincia. De los 8.500 metros cúbicos se obtuvieron 18.000 euros, ni la mitad que en 2023. Lo mismo ocurrió en el caso de los pastos que dieron como resultado 430.900 euros, pero un año antes habían sido más del doble.

En cuanto a los ingresos apícolas, con 8.424 colmenas, el dinero logrado fue de 26.600 euros, manteniendo prácticamente las cifras de un año para otro.

Un recurso que tradicionalmente aporta abundantes ingresos en la provincia es la caza. La Junta de Castilla y León gestiona 89.301 hectáreas que aportaron casi un millón de euros a sus arcas, en concreto 981.000 euros. Es cierto que la cifra cayó ligeramente, un 13%, por razones que se desconocen, pero también en más cotos en manos de otros titulares.

La resina se ha revelado como un recurso en constante crecimiento. Desde su resurgimiento en la provincia en 2011, impulsada en 2013 por el déficit en China, la actividad resinera no para de aumentar. Comenzó con 32.961 pies y ya va por 625.855 a cierre de 2024. Desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en Soria, su responsable, José Antonio Lucas, indica que los ingresos obtenidos el año pasado fueron de 140.576 euros, unos 2.000 euros menos con respecto al año anterior. Todos los pies resinados están en montes de utilidad pública propiedad de una decena de ayuntamientos y entidades locales, que emplean a unos 70 resineros en el medio rural. Un trabajo duro en el que se intentan mejorar métodos y técnicas.

Lucas destaca que procuran potenciar todos los aprovechamientos forestales, lo que hace de Soria «una provincia atípica, no corriente en Castilla y León ni en España», cambiando la fisonomía de los montes, más limpios, alejando también uno de las lacras más graves, los incendios, que sufren en otros puntos de la geografía española y por eso se fijan en Soria para tomarla de modelo.