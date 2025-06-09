De cómo el gato Michi saltó por la ventana de un cuarto piso en Soria a un andamio vecino y los bomberos tuvieron que rescatarle

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Las mascotas dan alegrías y quitan penas. Así sucede al menos en la mayoría de las ocasiones, en que gatos, perros, hámster y hasta periquitos se convierten en un miembro más de la familia al que se cuida con mimo y dedicación. El boom de las mascotas en estos últimos años -en línea con el respeto al mundo animal y el dictado de prolija normativa al respecto- comporta cambios, a veces sustanciales, para los propietarios, pero no solo para los dueños.

Hace un cuarto de siglo era bastante improbable que la aventura de un gato fuera de una vivienda acabara en la movilización de las fuerzas de seguridad o de las de emergencia. Al margen, claro está, que los mininos domiciliarios no eran tan numerosos como lo son en este momento. Uno de ellos es el gato Michi -nombre ficticio-, residente en el barrio de El Calaverón, de Soria, protagonista de una peripecia que ocasionó un enorme susto a sus 'humanos' y movilizó a los bomberos de la ciudad.

Al fondo, el gato Michi en el andamio.MARIO TEJEDOR

Michi saltó por la ventana de un cuarto piso a un andamio de un edificio contiguo al bloque de viviendas en que reside, con tan mala fortuna de que la ida fue, al parecer, coser y cantar: un salto desde el alfeizar de la ventana y comienza la aventura, pero el regreso se tornó algo más complicado y el pobre Michi no podía volver a saltar.

Los maullidos no alertaron tanto al barrio como la presencia de un camión de bomberos del parque de Soria, con la grúa.

El suceso ha ocurrido hace unos días en la calle Cortes, desde la ventana de un cuarto por la que Michi saltó a uno de los andamios de un bloque anexo en el que se realiza una rehabilitación integral y se encuentra con andamiaje interior y exterior. El salto no fue de mucha distancia, pero el regreso a la vivienda (con portal de entrada por la calle Beato Julián de San Agustín) era más complicado por la posición del andamio.

La pericia de un bombero hizo que no se llegara a utilizar la grúa. Extendió una pequeño tablón forrado en tela desde la ventana hasta el andamio, animando a Michi a acercarse, cosa que hizo. Luego, utilizó una herramienta extensible con la que atrapó al gato en segundos, sin peligro de que cayera al vacío.

La ocurrencia de Michi y, sobre todo, la operación rescate, despertó la curiosidad vecinal, hasta el punto de que residentes en la zona siguieron con expectación la vuelta a casa del gato. El susto de los residentes en la vivienda fue, eso sí, mayúsculo.