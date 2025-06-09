El embalse de la Cuerda del Pozo pierde medio punto pero sigue por encima del 90%

El embalse de la Cuerda del Pozo se mantiene en valores altos.MonteseguroFoto

Apenas quedan dos semanas para el inicio del verano astronómico, el 'oficial', pero el embalse de la Cuerda del Pozo sigue con cifras muy elevadas. Aunque el pantano ha perdido medio punto en la última semana, se mantiene por encima del 90% y rebasa en casi siete puntos el dato de 2024, y eso que no fue un año de carestía.

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 225,954 hectómetros cúbicos de agua, el 90,83% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 227,213 hectómetros cúbicos, el 91,33%.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 209,023 hectómetros cúbicos de agua, el 84,02% de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 4,50 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de -1,259 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante la pasada semana en la zona del embalse han alcanzado los 10,60 litros por metro cuadrado.