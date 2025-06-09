Más avisos por tormentas y granizo para lunes, martes y miércoles

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Vuelven los avisos por tormenta con posibilidad de granizo a Soria. Este lunes, este martes y este miércoles las tardes pueden ser 'movidas' en determinados puntos de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) establece por el momento el nivel amarillo, aunque pueden producirse lluvias fuertes, pedrisco y rachas de viento de gran intensidad.

Por orden cronológico, el primer aviso amarillo por tormentas estará activo este lunes desde las 14.00 hasta las 23.00 horas y afectaría a la zona de la Meseta y sur (Sistema Central). "Pueden ir con chubascos fuertes, granizo y rachas muy fuertes de viento", señala la Aemet. En un principio Pinares, Tierras Altas y Moncayo pueden ver episodios más suaves, fuera del aviso oficial. Las temperaturas, por encima de los 30 grados y las previsiones de lluvia no son especialmente altas: Berlanga está bajo aviso pero se queda en un 20% a última hora y Arcos de Jalón o Serón de Nágima en el 25%. Pueden caer tormentas fuertes, pero parece que serán episodios puntuales.

Para el martes el aviso amarillo va de las 14.00 a horas a medianoche. La Aemet señala de nuevo el riesgo de trombas, granizo y rachas fuertes. Inicialmente este aviso se centraba en el centro y norte, pero a media mañana se ha ampliado a todo el territorio de Soria.

Un caso llamativo, puesto que en un principio las probabilidades de precipitación no son especialmente altas: 55% en Almarza, 45% en la capital y en Medinaceli, 35% en El Burgo de Osma... Ólvega, con un 90%, y Covaleda, con un 75%, parecen centrar en la zona del Moncayo y Pinares los mayores riesgos. Las temperaturas, muy similares a las del lunes, por encima de los 30 grados y con nubes y claros.

La situación se reproducirá el miércoles con un nuevo aviso por tormentas generalizado en todo el territorio de Soria y de nivel amarillo. Comenzará a las 12.00 horas y se extenderá hasta medianoche, de nuevo con riesgo de fuertes trombas de lluvia, pedrisco y vientos puntuales de mucha intensidad.

En este caso las temperaturas bajarán un par de grados, pero seguirán en valores primaverales cálidos. En la primera mitad del día, las probabilidades de lluvia serán medias, pero a partir del mediodía ascenderán a cifras muy elevadas, con un 95% para la capital y el 100% en pueblos del norte.