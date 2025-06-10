La piscina de La Juventud da la bienvenida al verano en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Oficialmente no ha llegado el verano pero el calor sí. Por eso la piscina de La Juventud ya se ha preparado para recibir a los bañistas en su recinto exterior. La versatilidad que dan sus instalaciones hace posible abrir la cristalera de acceso, si las temperaturas lo permiten, como es el caso, y aliviar los calores que ya se registran en la capital.

La Juventud da opción ya a utilizar el solarium, por lo que los usuarios pueden disfrutar del sol y el césped, además del vaso infantil, que únicamente está en uso en verano.

Las instalaciones deportivas abrieron sus puertas el pasado 2 de junio después de un mes de mayo cerradas para realizar tareas de mantenimiento, tanto en el vaso principal como en el spa. Una vez que regresa a la actividad, lo hace ya como piscina de verano, siempre que continúen las altas temperaturas.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, apuntan a esa continuidad durante la presente semana en la capital, con valores que rondarán los 30 grados todos los días, excepto el jueves que las máximas no pasarán de 27 grados. Eso sí, mañana miércoles podrían aparecer las tormentas por la tarde, con una probabilidad del 90%, según el pronóstico de la Aemet.

Para poder disfrutar de las piscinas en el polideportivo San Andrés, de mayores dimensiones y exclusivamente para el periodo estival, habrá que esperar todavía al mes de julio. Como es habitual, hasta pasadas las fiestas de San Juan no se inaugura oficialmente la temporada de baño en la capital.

De hecho, la piscina de La Juventud permanecerá cerrada al público durante los festejos, a partir de la tarde del 25 de junio y hasta el 1 de julio. También el 15 de junio, celebración del festejo sanjuanero de La Compra. El horario actual continúa siendo el de invierno, de 8.00 a 21.30 horas de forma ininterrumpida, excepto los martes y jueves que abre a las 9.30 horas, y los domingos y festivos cierra a las 14.30 horas y reabre a las 16.30 hasta la hora habitual de cierre.