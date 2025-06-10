La patronal de Soria reclama a Puente una "variante moderna" para San Esteban

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La patronal soriana insiste en solicitar una "variante moderna" para San Esteban de Gormaz. Santiago Aparicio, presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) se ha dirigido por escrito al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente López, trasladándole la reclamación del empresariado de San Esteban de Gormaz, que "solicita una actuación urgente y definitiva ante la fragilidad del puente medieval y los efectos negativos padecidos por ciudadanos y empresas tras su colapso", según un comunicado remitido por FOES.

En su calidad de "interlocutor" del tejido empresarial soriano, FOES ha recordado al ministro "las graves consecuencias que el colapso del puente ha tenido para ciudadanos y empresas, y le pone en alerta de que esta infraestructura, clave para la movilidad y la actividad económica de la zona, no fue diseñada para soportar el volumen y el peso del tráfico actual".

"El colapso ocurrido el pasado mes de marzo demostró la vulnerabilidad de esta vía nacional, vital para el tráfico de mercancías entre Madrid y distintas zonas de la provincia de Soria", subraya la patronal. Además, recuerda que "la interrupción del tráfico afectó no solo a las empresas de la comarca, sino también a toda la provincia y a las conexiones con otras vecinas como Segovia y Burgos".

FOES plantea como solución definitiva "la construcción de una variante moderna y funcional que cruce el río Duero y conecte la localidad con la N-122". Esta infraestructura permitiría" desviar el tráfico pesado fuera del casco urbano de San Esteban, aliviando la presión sobre el puente histórico, mejorando la seguridad vial y potenciando la competitividad del tejido empresarial de la comarca".

Esta propuesta, apunta Aparicio en su escrito, "no solo responde a criterios técnicos y de prevención, sino también a una visión estratégica de cohesión territorial, desarrollo rural y sostenibilidad del patrimonio histórico".

La solicitud al ministro se produce tras la reunión mantenida por Santiago Aparicio, con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Jorge Sen Vélez, el pasado 23 de mayo en Valladolid, donde "ya se le trasladó la urgente necesidad de una actuación estructural para garantizar la continuidad y funcionalidad de esta vía clave".