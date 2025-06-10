Situación inédita en Soria: cae la siembra de girasol y sube la de trigo

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria registra 3.625 solicitudes únicas de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para 2025, un 5,96% del total de las recibidas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (63.018) desde que el pasado 1 de febrero se abrió el plazo de peticiones hasta el 2 de junio (ya que el 31 de mayo fue sábado). Una cifra que ha experimentado un descenso del 3,84% con respecto a las presentadas en la provincia en 2024, que a su vez ya había caído casi un 4%. Del mismo modo, se ha reducido la superficie declarada, pasando de las 458.982 hectáreas en 2024 a las 455.644 hectáreas para esta PAC, lo que supone una merma del 0,7%.

Llama la atención que este año la provincia gana superficie dedicada al trigo y a la cebada, los cereales más cultivados en Soria, y se queda en 105.155 y en 71.091 hectáreas, un 21% y un 6,27%, respectivamente. Son los aumentos más significativos con respecto a 2024, cuando se declararon 86.679 hectáreas de trigo y 71.091 de cebada, según los datos publicados este martes por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Sin embargo, ha caído la superficie de girasol, pasando de las 44.181 hectáreas en 2024 a las 35.463 hectáreas este año, lo que supone un descenso interanual de casi un 20%. En positivo, siguen aumentado las tierras dedicadas a la avena, hasta las 2.805 hectáreas, pero el centeno ha experimentado una importante merma, pasando de las 11.447 hectáreas en 2024 a las 9.648 hectáreas este año. También ha descendido la superficie de otras oleaginosas, de 9.610 hectáreas a 6.102 hectáreas. Y las legumbres de consumo humano, de las 1.780 hectáreas del año pasado a las 681, de la misma manera que caen las leguminosas y proteaginosas de consumo animal, hasta las 25.244 hectáreas. Siguen descendiendo los barbechos, hasta las 65.893 hectáreas y los pastos, hasta las 113.012 hectáreas.

Del análisis de los datos se desprende que la mayoría de ellas corresponden al régimen de ayuda básica a la renta y pagos complementarios, con 54.220 solicitudes en Castilla y León. Además, se han registrado 2.547 expedientes para la ayuda complementaria a los jóvenes agricultores y otras 454 solicitudes de importes a la reserva nacional.

Hay que destacar que 50.210 agricultores y ganaderos se han acogido a alguna de las prácticas previstas en los ecorregímenes, lo que representa el 92 % del total, mientras que la superficie acogida supera el 96 %. Por tanto, las explotaciones más dimensionadas son las optan por estas estas prácticas.

Asimismo, en la solicitud única 2025 se incluyen 8.043 solicitudes de ayudas agroambientales y de agricultura ecológica, así como 28.525 solicitudes de ayudas a zonas con limitaciones, de las cuales 5.248 corresponden con miembros de entidades asociativas, que percibirán la ayuda en proporción a su porcentaje de participación en la misma.

A partir de ahora, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural realizará las comprobaciones oportunas y la monitorización de los cultivos. Los propios beneficiarios podrán aportar fotografías georreferenciadas -para lo que la Junta ofrece una aplicación propia-, actas de Agroseguro o cualquier documento que permita verificar la actividad o el cultivo en caso de posibles discrepancias.

Todo ello con el objetivo de la Junta de Castilla y León de efectuar los anticipos de las ayudas en el primer día hábil que se autorice por la Comisión Europea, en todo caso a partir del 16 de octubre, así como alcanzar una ejecución de pagos en el mismo año de la solicitud del 90%.