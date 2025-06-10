La participante de Soria de 'El Conquistador del fin del mundo', eliminada a las puertas de la final

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Raquel López, la participante soriana de 'El Conquistador del fin del mundo', 'El Conquis', ha resultado eliminada del 'reality show' después de una andadura espléndida, llegando a superar semanalmente todos los obstáculos y plantándose a las puertas de la final.

'El Conquis'' ha alcanzado este año su 21ª edición con pruebas durísimas de las que Raquel había salido airosa. Sin embargo, en el programa que emite la ETB, la televisión vasca, Raquel, Maider y Jontxu se han ido para casa en el temido duelo de los 'palos borrachos' a las puertas de la final

Ninguno de los tres consiguió llegar al mínimo para poder seguir en la aventura en el temido duelo de los 'palos borracho's; ninguno de ellos consiguió coger ni un solo banderín.

Raquel López.'El Conquis' / ETB

Raquel López, vive en Soria, tiene 31 años y es técnica de fondos europeos. Trabaja en el Ayuntamiento de la ciudad y está opositando para ser policía, que es su verdadera pasión. Hace unos años fue presidenta de Nuevas Generaciones del PP de Soria. Es taurina y muy fan de El Juli. Dice ser muy respetuosa con las opiniones de los demás y le encanta hablar de cualquier tema y con gente totalmente opuesta a ella. Le gusta compartir opinión y discutir siempre que se la respete, no con gente que no razona.

Ha sido concursante del equipo Corocote.