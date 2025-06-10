Sanidad convocará la mesa del Mirón de Soria "coincidiendo con el final de obra en el Santa Bárbara"

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La denominada mesa de trabajo por el futuro del Hospital Virgen del Mirón se convocará «próximamente» y coincidiendo con el final de las obras de ampliación del Santa Bárbara –previstas para finales de año–, según avanzó en el Pleno de las Cortes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a pregunta de la socialista Judith Villar.

La procurador por Soria del PSOE recordó que la mesa se comprometió por parte de la Junta hace un año y que aún no se había celebrado ningún encuentro y lamentaba que «se han desaprovechado» los fondos europeos para actuar en el complejo sanitario.

El consejero de Sanidad inició su intervención apuntando, cómo se había hecho en anteriores ocasiones que el Virgen del Mirón «forma y formará parte» del Complejo Asistencia Universitario de Soria «como edificio que albergue servicios complementarios» al hospital Santa Bárbara.

«En ningún caso se va a cercar y le anuncio que la mesa de trabajo se convocará próximamente, coincidiendo con el final de las obras del Santa Bárbara», remarcó. Recordar que, según la información oficial, la finalización de la reforma y ampliación del Santa Bárbara está fechada para finales de este año o principios de 2025.

Vázquez comentó que hasta ahora no se ha convocado ese espacio de trabajo comprometido porque «han continuado las obras en el Santa Bárbara» y «no ha habido cambios» en el papel del Mirón y además «porque hemos estado trabajando en la mejora de la calidad asistencial en Soria». En este sentido citó ejemplos como la unidad de rehabilitación cardiaca, la unidad del color o el desarrollo de Radioterapia «a la que solo resta la visita del Consejo de Seguridad Nuclear para la que ya hemos pedido fecha». Recordó también el consejero que las primeras operaciones con el robot quirúrgico se producirá «a finales de este mes». «Ni se cierra, ni se cerrará», recalcó el responsable de la Sanidad autonómica insistiendo en que «la mesa se convocará porque nosotros, a diferencia del PSOE, cumplimos lo que prometemos».